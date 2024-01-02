شـنوٌ موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق عبر التربية العراقية

جدول امتحانات الطلاب في العراق قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالتحدث عن الجدول الخاص لامتحان الطلاب لعام ٢٠٢٤، وأتى الحديث عن موعد الامتحانات نظرا لارتفاع انتهاء نصف العام الدراسي وانتهاء الطلاب من دراسة المواد الدراسية المقررة عليهم في هذا الترم، ونظرا لأهمية تقييم الطلاب تم تحديد موعد الامتحانات من قبل الوزارة، وسوف نناقش معكم الموعد المحدد ووقت إجازة نصف العام.

موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق

لقد أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق على أن موعد امتحانات نصف العام الدراسي يختلف موعدها من وقت لآخر ومن سنة لاخرى، وأن أيضا المراحل التعليمية المختلفة يتم تقرير موعد خاص بكل مرحلة ليتم عقد الامتحانات الخاصة به، حيث أن الامتحانات ستبدأ من أول ٢٧ يناير وقد تمتد لتصل إلى ٩ فبراير لعام ٢٠٢٤، وأكدت الوزارة على هذا الموعد لكي يستعد الطلاب بشكل كامل للامتحانات لكي يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التي ستُعقد لهم.

موعد عطلة نصف العام في العراق 2023

لقد أفسحت وزارة التربية والتعليم عن الموعد الخاص باجازة نصف العام للطلاب والذي تبدأ يوم الرابع عشر من شهر يناير وحتى اليوم الخامس والعشرون من نفس الشهر، وأكدت على أن الاجازة هذه مدته حوالي اسبوعين من وقت انتهاء الامتحانات لكي يتم استجماع الطلاب قواهم الذهنية والنفسية لاستكمال باقي العام الدراسي بحالة من الحماس والتفوق، وخلال هذه الفترة تتمنى الوزارة لجميع الطلاب قضاء وقت ممتع وسعيد دون أي تفكير في أي شئ آخر، ومنتهى السهولة للجميع.