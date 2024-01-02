بعد التعديل الأخيــــر.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

إن الراتب الخاص بالمتقاعدين داخل دولة العراق هو الراتب الذي يتم صرفه للأشخاص الذي وصلت لسن المعاش، أو تم خروجها على المعاش مبكر قبل بلوغها السن القانوني، وهذا الراتب يعين هؤلاء الأشخاص على مسايرة الحياة المعيشية لذا جميعهم نجدهم يتساءلون عن موعد صرف رواتب التقاعد بعد التعديل الذي طرأ، وفي السطور الآتية سنوضح ذلك.

موعد صرف راتب المتقاعدين

لقد أعلنت وزارة المالية العراقية عن الوقت المحدد الذي يتم فيه صرف الراتب الخاص بالمتقاعدين والتي يتم في بداية شهر يناير عام ٢٠٢٤، حيث أن صرف الراتب يكون في خلال هذه الفترة المحددة دون تأخير، بالإضافة إلى أن الزيادة التي تم صرفها للمتقاعدين يتم ضمها إلى الراتب الأساسي وصرفها في نفس الموعد، وإذا حدث تأخير في ايداع أو صرف الراتب يكون عائد إلى ظروف طارئة بسبب عطلة رسمية في البلاد، ويتم التنويه عن أنه سيحدث تأخير في صرف الراتب ليكون لدى المستفيد علم بذلك.

شروط الحصول على الراتب التقاعدي

لابد وأن يكون سن المواطن ستون سنة لكي يتمكن من الاستفادة براتب التقاعد، فضلا عن أن العمر الخاص بالمستفيد يجب أن يتجاوز العشرون سنة، بالإضافة إلى ضرورة امتلاك المواطن لحساب بنكي فعال ونشط، وقبل ذلك من الضروري أن يتم الاشتراك في المؤسسة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية لمدة تصل إلى ١٢٠ شهر كحد ادنى، بالإضافة إلى تقديم مفردات المرتب المتعلقة بالمستفيد، وإرفاق المستندات اللازمة لإتمام أمر التسجيل في التقاعد.