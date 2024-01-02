حسم الجدل.. لنتعرف على سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادات الأخيـرة

سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة إنها من أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها في وقتنا الحالي في العراق هو المتعلق بسلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة، حيث قامت الحكومة العراقية بالإفصاح عن القرار الخاص بزيادة الحد الأدنى المتعلق بأجور الموظفين والذي تصل قيمته إلى ٤٥٠٠٠ ألف دينار عراقي، وعبر السطور القادمة سنوضح لكم موعد صرف هذه الرواتب.

سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

لقد أعلنت الحكومة العراقية بشكل رسمي عن زيادة الرواتب المتعلقة بالموظفين بعد أن صدر قرار بالموافقة من قبل مجلس النواب، وكان الهدف الرئيسي وراء هذا القرار هو توفير حياة كريمة للموظفين، والمساهمة في رفع الأعباء الاقتصادية الواقعة على عاتق المواطنين.

كما أن الرواتب زادت حوالي 45000 دينار عراقي في عام ٢٠٢٤، وأكدت الحكومة على ضرورة صرف الرواتب بالزيادة دون انتقاص من أجر الموظفين أو تأخير يترتب عليه تكبد الموظف عناء مصاريف أسرته، والشعور بالعجز، ونظرا لحالة الغلاء ومواجهة ارتفاع الأسعار الذي يشهدها الجميع تكفلت الحكومة العراقية بتقديم مساهمة بسيطة لهؤلاء الموظفين وتقديرا منها لهم على جهودهم المبذولة في العمل وتفانيهم المستمر في الدولة.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق لشهر يناير 2024

أن رواتب الموظفين سيتم صرفها في شهر واحد لسنة ٢٠٢٤ ميلادية، وأكدت على أن قرار الزيادة سيتم تطبيقه بداية من هذا الشهر، وأن عملية الإيداع يتم بداية من يوم الرابع والعشرين وحتى اليوم السابع والعشرين من كل شهر ومن المتوقع أن يحصل الموظفين على رواتبهم في هذه المدة المحددة.