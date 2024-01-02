‘‘الفرحة فرحتين‘‘ لأصحاب المعاشات فقط زيادة 1300 جنيه لأصحاب معاشات التأمينات الاجتماعية.. ترليون مبروك

قانون المعاشات الجديد بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية في وضع زيادة جديدة للمعاشات لكافة الأشخاص الذين تنتهي خدمتهم مع بداية شهر يناير لعام 2024 حيث يبلغ معاش التقاعد لهم 1300 جنية وذلك بدلًا من 1105 جنيه، وسوف يبلغ الحد الأقصى للمعاشات مبلغ مالي قدره 10080 جنيه ذلك بدلا من 8720 جنيه، وقد تم رفع الاشتراك التأميني إلى مبلغ مالي أقصاه 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه.

قانون المعاشات الجديد

ومن الجدير بالذكر أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد الصادر عام 2019 ألزم أصحاب الأعمال بعدة أمور حال إصابة العامل في العمل حيث عليه أن يقدم للمصاب الإسعافات الأولية في حال كانت الإصابة خفيفة ولم تمنعه من مباشرة عمله في نفس الوقت، كما عليه أن يخطر الهيئة بهذا الأمر، وإذا كانت الإصابة خطير عليه أن ينقله فورًا إلى المشفى، ويصل عدد المستفيدين من المعاشات حوالي 10 مليون مستفيد.

مزايا قانون التأمينات والمعاشات

وقد حدد قانون المعاشات الجديد عدة مزايا للأشخاص المؤمن عليهم حيث أنه في حالة تأمين المرض فإنه في حالة الحمل والولادة فإنه يحصل على تعويض حوالي 75% من الأجر السابق ذكره في الأعلى وذلك وفقا للمادة (76) من الفنانة الجديد للمعاشات ووفقا للقانون الوضع التي تم إقرارها من قبل في قانون العمل أو قانون الطفل أو المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين سواء بالقطاع الخاص أو العام ولكن الشرط الوحيد هو أن يكون اشتراك السيدة في التأمينات قد مر عليها مدة لا تقل عن 10 أشهر.