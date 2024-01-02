خطوات تحميل لعبة Grand Theft Auto GTA 6 الجديدة للأندرويد 2024

خطوات تحميل لعبة Grand Theft Auto GTA 6 للأندرويد

هناك طريقه سهلة وسريعة للغاية يمكن من خلالها تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 أحدث إصدار على هواتف الأندرويد بمساحة صغيرة للغاية لا تستهلك مساحة الهاتف وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يجب الدخول على متجر جوجل بلاي من الهاتف المحمول.

ثم نقوم بكتابة اسم اللعبة Grand Theft Auto 6 أو جراند ثفت أوتو 6 في خانة البحث.

ثم ستظهر لنا اللعبة نضغط على تحميل، ثم تثبيت اللعبة، ثم الانتظار حتى يتم تثبيت اللعبة على الهاتف.

بعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة فتح وسوف تفتح اللعبة ويمكن لعبها بسهولة.

مميزات لعبة Grand Theft Auto Iv GTA

يوجد الكثير من المميزات التي تميز لعبة جراند ثفت اوتو 6 عن غيرها من الإصدارات السابقة وتلك المميزات هي: