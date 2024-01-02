الآن .. التخصصات المطلوبة في وظائف البريد المصري 2024 التقديم خلال أيام

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الوظائف المتاحة في البريد المصري لعام 2024، حيث تم فتح باب التقديم لـ 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وأشار الشيخ إلى التخصصات المطلوبة للتقديم لهذه الوظائف، دون توضيح تفاصيل إضافية، نستعرض التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري للعام الجديد، لتمكين الراغبين في التقديم من التعرف على هذه التفاصيل قبل تسجيل البيانات الخاصة بهم.

التخصصات المطلوبة في وظائف البريد المصري

أخصائي مكتب بريد.

أخصائي خدمة عملاء.

أخصائي بريد ( محام ).

مهندس كهرباء.

مهندس ميكانيكا.

مهندس تخطيط (تنفيذ مشروعات الميكنة ).

مهندس تشغيل وسائل النقل.

مهندس تخطيط النقل.

مهندس ميكانيكا سيارات.

وظائف البريد المصري

أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيتم الكشف عن جميع تفاصيل وظائف البريد المصري لعام 2024 في غضون أيام قليلة، يأتي هذا الإعلان بهدف تيسير عملية التقديم للمهتمين، حيث سيكون بإمكان الراغبين في التقديم الاطلاع الكامل على متطلبات وتفاصيل الوظائف قبل انطلاق فترة التقديم.

تفاصيل وظائف البريد 2024

تم الإعلان عن ذلك في الأول من يناير، بهدف توفير فرص عمل متنوعة للمواطنين الذين يبحثون عن فرص عمل، من المتوقع أن يتم عرض التفاصيل المهمة التي تخص المتقدمين من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مما يمهد الطريق للراغبين في الحصول على هذه الوظائف لفهم متطلبات التقديم وتفاصيل الفرص المتاحة.