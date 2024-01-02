هل يمكن التخلي عن “الدولار”.. البريكس يتعزم على إنشاء عملتها الجديدة وقادة الدول في الإنتظار للقضاء على العملة الخضراء.. أعرف التفاصيل

يعد انضمام مصر لقمة بريكس من أهم وأبرز الخطوات الاقتصادية التي سارت عليها الدولة المصرية مع بداية عام 2024، مما لها من أهمية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تأثرت بشكل كبير بسبب الارتفاع الغير عادل للعملة الخضراء، مما يكون هذا الانضمام بمثابة تحرك لإيجابي لكسر هيمنة الدولار، إضافة إلى أن المجموعة تعمل بكامل طاقتها للقضاء والتخلي عن الدولار، وطباعة عملة جديدة خاصة بالمجموعة.

مجموعة البريكس وانضمام مصر

وتضم مجموعة بريكس، أعلى الدول الاقتصادية التي منها “روسيا، الهند، الصين، البرازيل، جنوب أفريقيا”، ومؤخرًا تم انضمام مصر والمملكة العربية السعودية، لإحداث طفرة اقتصادية عالمية لا يمكن لحد الوقوف أمامها، خاصة وأن الدولار لاقى تطورًا كبيرًا في قيمته، مما تسعى هذه المجموعة لكسر هيمنته بشكل كبير، وخاصة في ظل الظروف الدولية الرهنة والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العديد من الدول، بما في ذلك فرص تمويلية بديلة عبر بنك التنمية الجديد المسؤول عن تمويل هؤلاء الدول.

سعر الدولار في السوق السوداء

يذكر أن سعر الدولار في السوق السوداء وصل لأعلى مستوياته في وقت قصير، مما بلغ نحو 53 جنيهًا ومازال في الزيادة، حتى أن سعره في البنوك ما زال مستمرًا في الثبات دون ارتفاع أو انخفاض، إضافة إلى أن الإنضمام سيعمل على تحريك جديد ناحية الانخفاض للعملة الخضراء، ومع التعاون المستمر وعقد الاتفاقيات الجديدة سيتم كسر هيمنة الدولار بشكل كبير.