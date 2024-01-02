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لينك التسجيل في منحة 450 ألف دينار عراقي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تقدم الحكومة العراقية منحة 450 ألف دينار عراقي لمساعدة المواطنين العراقيين على تحسين مستوى معيشتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتهدف هذه المنحة إلى توفير الدعم المالي للأسر العراقية التي تعاني من الفقر أو البطالة أو أي مشكلة اقتصادية أخرى ويمكن التقديم على هذه المنحة من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وتُعد هذه المنحة خطوة مهمة من الحكومة العراقية لمساعدة المواطنين العراقيين على تحسين مستوى معيشتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
خطوات التسجيل في منحة 450 ألف دينار عراقي
تقدم الحكومة العراقية منحة 450 ألف دينار عراقي للأسر العراقية التي تعاني من الفقر أو البطالة أو أي مشكلة اقتصادية أخرى ويمكنك التقديم على هذه المنحة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على الإنترنت.
- يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال هذ الرابط
- ابحث عن رمز التحقق الذي يظهر أمامك بعد الدخول إلى الموقع.**
- ادخل رمز التحقق في المكان المخصص له.
- انتقل إلى الصفحة التالية بعد إدخال رمز التحقق عبر الموقع.**
- ستظهر لك صفحة تحتوي على البيانات الشخصية المطلوبة للتقديم على المنحة.
- قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة للتقديم على المنحة وتشمل البيانات الشخصية المطلوبة كتابة الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية ثم رقم الهاتف وكتابة العنوان
- قد يُطلب منك إرفاق المستندات المطلوبة، تأكد من جمع وتحضير هذه الوثائق وارفاقها كما هو مطلوب وتتمثل المستندات المطلوبة في نسخة من الهوية الوطنية ونسخة من شهادة الجنسية وصورة حديثة للمتقدم وكذلك صورة من البطاقة التموينية للمتقدم وصورة أو نسخة من السجل المدني المتوفر في الأحوال المدنية
- بعد التأكد من أن جميع الوثائق مكتملة وصحيحة، اضغط على زر “إرسال الطلب” لإكمال عملية التقديم.**
- ستظهر لك رسالة تأكيد على إرسال الطلب.