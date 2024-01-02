لينك التسجيل في منحة 450 ألف دينار عراقي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تقدم الحكومة العراقية منحة 450 ألف دينار عراقي لمساعدة المواطنين العراقيين على تحسين مستوى معيشتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتهدف هذه المنحة إلى توفير الدعم المالي للأسر العراقية التي تعاني من الفقر أو البطالة أو أي مشكلة اقتصادية أخرى ويمكن التقديم على هذه المنحة من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وتُعد هذه المنحة خطوة مهمة من الحكومة العراقية لمساعدة المواطنين العراقيين على تحسين مستوى معيشتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

خطوات التسجيل في منحة 450 ألف دينار عراقي

تقدم الحكومة العراقية منحة 450 ألف دينار عراقي للأسر العراقية التي تعاني من الفقر أو البطالة أو أي مشكلة اقتصادية أخرى ويمكنك التقديم على هذه المنحة من خلال اتباع الخطوات التالية: