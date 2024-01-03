بسرعة جهز ورقك”.. شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 لمحدودي الدخل بمساحة 90 متر

قام الرئيس التنفيذي لصندوق الدعم المالي للإسكان الاجتماعي والعقارات مي عبد الحميد الإعلان عن طرح للمواطنين أصحاب الدخل المحدود شقق سكنية بمساحة 90 مترا لهذا يرغب العديد من المواطنين معرفة تفاصيل أكثر عن هذا الإعلان وهو ما سنتحدث عنه خلال مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

وضعت وزارة الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين حجز شقق سكن لكل المصريين ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

عدم قيام المتقدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

يجب عدم تخصيص وحدة سكنية على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

في حالة زيادة عدد المتقدمين على الوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان الاجتماعي بهذا الإعلان التكميلي فإنه من الممكن توفير اعلان آخر وذلك في حالة توافر وحدات سكنية أخرى.

إذا لم يرغب العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يشير إلى أن العميل يريد العدول عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي وفي هذه الحالة يعتبر الحجز ملغي وعلى العميل أن يقوم استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي.

في ظل المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه فإنه تم تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل التي يسمح لها الحصول على وحدات مشروع سكن لكل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب و13 ألف جنيه للأسرة.

تم تعديل الحد الأدنى الذي يدفع المتقدم كمقدم حجز الوحدات السكنية ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على فترة زمنية 3 سنوات.

تبلغ نسبة العائد على التمويل العقاري 7.5 % ثابته طوال فترة التمويل بحد أقصى 20 سنة كما تبلغ نسبة الحد الأقصى للقسط 50% بشرط أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل.

أسعار شقق لكل المصريين لمحدودي الدخل

يتساءل محدودى الدخل عن أسعار الشقق السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لهم، حيث أوضحت الوزارة أن سعر الوحدة السكنية البالغ مساحتها 90 متر هو 500 ألف جنية بالتقسيط في كافة المدن ما عدا مدينة برج العرب حيث يبلغ سعر الوحدة لهذه المساحة 530 الف جنية مصري، وأوضحت الوزارة أن هذه الأسعار قابلة للزيادة بنسبة 15% كحد أقصى كما أن سعر الوحدة يختلف وفقا للمكان التي تتواجد به الوحدة حيث أنه يوجد وحدات سكنية تبلغ قيمتها 194 الف جنية وحتى 207 الف جنية.