موعد فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل وأهم الشروط

قام صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الإعلان عن فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 محدودي الدخل لهذا يرغب عدد كبير من المواطنين أصحاب الدخل المحدود معرفة كيفية حجز هذه الشقق وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024 محدودي الدخل

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري للمواطنين أصحاب الدخل المحدود إمكانية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 محدودى الدخل بكل سهولة وذلك عن طريق موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الإلكتروني أو من خلال مكاتب البريد التي تنتشر في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 محدودي الدخل

حددت وزارة الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية المصرية.

يشترط أن يكون المتقدم لم يحصل على شقق الإسكان الاجتماعي قبل ذلك.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

يشترط أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم المتزوج لا يقل عن 6000 جنيه مصري ل 8000 جنية.

يجب أن يقوم المتقدم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في المحافظة التي يقطن بها أو يعمل بها.

موعد فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل

يتساءل الكثير من أصحاب الدخل المحدود عن موعد فتح باب الحجز في شقق الإسكان الخاصة بالإعلان 18 حيث أوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أنه سوف يتم فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل بداية من شهر يناير الجاري وذلك بعد أن قامت الوزارة تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية الخاصة بالاعلانات السابقة للمواطنين الفترة السابقة.