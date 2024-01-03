الحكومة توضح هل يحق للموظف تحديد موعد إجازته السنوية وتحويل الإجازة المرضية إلى سنوية

أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه من حق العامل الذي يثبت مرضة الحصول على اجازة مرضية تقوم الجهة الطبية المتخصصة تحديدها ولا يتم خصم قيمة هذه الاجازة من الراتب الذي يحصل عليه العامل لهذا يتساءل العديد من العاملين بالدولة عن هل يجوز تحويل هذه الاجازة المرضية إلى سنوية وهو ما سنتحدث عنه خلال هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

قانون العمل بشأن الإجازة المرضية

يرغب عدد كبير من العاملين بالدولة معرفة ما ينص عليه قانون العمل بشأن الاجازة المرضية، حيث أوضحت الحكومة المصرية انه وفقا لكل من المادتين 1، 8 من قانون العمل رقم 21 لسنة 1985 واللذان ينصان على أنه من حق العامل الذي يثبت مرضة في المنشآت الصناعية الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل نسبة 75% من الأجر الذي يحصل عليه ثم ثلاثة أشهر بدون الحصول على أي أجر، وذلك في حالة قيام الجهة الطبية المختصة تقرير احتمال شفائه.

ونص القانون أيضا على أنه من حق العامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية بالإضافة إلى ما يستحقه من إجازة مرضية كما أنه من حقه إذا كان له رصيد يسمح بذلك أن يقوم بطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية.

هل يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية

أعلنت الحكومة المصرية أنه وفقا لقانون العمل فإنه يحق للعامل أن يقوم تحديد موعد اجازته السنوية وذلك إذا كان العامل مقدما لأداء امتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يقوم العامل قبل الحصول على هذه الاجازة بمدة خمسة عشر يوما إخطار صاحب العمل بذلك.