الموظفين مش مصدقين نفسهم”.. حافز 7 % من الأجر الوظيفى للموظف في قانون الخدمة المدنية ..هي دي الاخبار ولا بلاش

قام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تحديد الحالات التي يحصل فيها الموظف في الجهاز الإداري التابع للدولة حافز التميز العلمي الذي تبلغ نسبته 7% لهذا يتساءل العديد من العاملين بالجهاز الإداري عن هذه الحالات وهو ما سنتعرف عليه في مقالنا هذا بالإضافة إلي بعض من المعلومات الأخرى.

حافز التميز العلمي

أعلنت الحكومة المصرية أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية فإنه يتم منح حافز التميز العلمي للموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، حيث يمنح هذا الحافز للموظف الذي يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا على أن تكون مدة كل منهما على الاقل سنة دراسية بالإضافة إلى منح الموظف أيضا علاوة تميز أخرى في حالة حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

وأوضحت الحكومة المصرية أنه وفقا لهذا القانون فإن حافز التميز العلمي يأتي كالاتي:

يحصل العاملين الحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط على مبلغ 25 جنيهًا شهريًا.

يتم منح مبلغ 25 جنيهًا شهريًا للعاملين الحاصلين على مؤهل عال.

يحصل العاملين بالدولة الحاصلين على دبلومة تبلغ مدتها سنتين دراسيتين على الأقل مبلغ 75 جنيه فى الشهر.

يحصل العاملين بالدولة الحاصلين على درجة الماجستير على مبلغ 100 جنيه كل شهر.

200 جنيه كل شهر للعاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه.

نص المادة 41 من قانون الخدمة المدنية

يرغب العديد من العاملين بالدولة معرفة ما تنص عليه المادة 41 من قانون الخدمة المدنية حيث أوضحت الحكومة المصرية أن هذه المادة تنص على أنه يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وكذلك طبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد قيام وزير المالية ودراسة الجهاز بالموافقة على ذلك.

كما أنه يجوز للسلطة المختصة تحفيز العاملين بالدولة الذين يقدمون خدمات ممتازة أو بحوث أو أعمال أو اقتراحات تعمل على تحسين طريقة العمل من خلال تقديم العديد من المكافآت لهم بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة.