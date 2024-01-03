رابط اسماء المقبولين وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي لجهاز مكافحة الأرهاب 2024 mod.mil.iq

يترقب العديد من المتقدمين في وزارة الدفاع العراقية نتائج القبول في وزارة الدفاع لتعيينهم كجنود، حيث سيتم الإعلان عن هذه النتائج في قرعة رسمية، وسيتم اختيار 10 آلاف جندي للتطوع في جهاز مكافحة الإرهاب، ويشترط توفر عدة شروط للقبول من بينها اللياقة البدنية، ويجب على المتقدمين الناجحين الذين تم اختيارهم في وزارة الدفاع العراقية تحقيق مجموعة من المعايير والالتزام بالشروط، لهذا في مقالنا اليوم سوف نوضح لكم اسماء المقبولين وزارة الدفاع العراقية إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى ذات الصلة.

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع بالعراق

يمكن لكل المتقدمين الاطلاع على أسماء المقبولين في وزارة الدفاع بالعراق عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية.

انتقل إلى قسم “تعيينات وزارة الدفاع” الموجود على الموقع.

حدد اسم المحافظة التي يتقدم منها المتقدم.

اضغط على الخيار المتعلق بـ “تحميل ملف أسماء المقبولين في وظائف وزارة الدفاع بصيغة pdf”.

بعد ذلك، قم بالبحث عن الاسم المراد في قائمة الأسماء المقبولة.

متطلبات القبول في وزارة الدفاع العراقية 2024

بالنسبة لمتطلبات القبول في وزارة الدفاع العراقية أوضحت الوزارة أن المقبولين بصفة جندي سيتم تعيينهم في العمليات الخاصة وعليهم أن يتوافروا على الشروط التالية: