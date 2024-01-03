رابط التسجيل في استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والاوارق المطلوبة

بدأت مدارس الثانوية العامة استعداداتها لتسجيل استمارة الثانوية العامة لعام 2024 حيث تطلب من طلاب الصف الثالث الثانوي الحضور بانتظام للتأكد من صحة البيانات الخاصة بهم، ويجب على الطلاب الدارسين بنظام الخدمات إعداد بيان نجاح يشمل السنوات الدراسية الثالثة اعدادي والأول والثاني الثانوي، لذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا هذا استمارة الثانوية العامة 2024 وتوضيح موعدها والرابط الخاص بها والأوراق المطلوبة للتسجيل.

التسجيل في استمارة الثانوية العامة 2024

توضح المدارس الثانوية العامة أن موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 سيكون خلال شهر يناير الحالي، ويجب على الطلاب الوصول إلى رابط التسجيل على موقع وزارة التربية والتعليم .

استمارة الثانوية العامة 2024

الحضور بانتظام: طلاب الصف الثالث الثانوي يجب عليهم الحضور بانتظام للتأكد من صحة بياناتهم.

إعداد بيان النجاح: يجب على الطلاب الدارسين بنظام الخدمات إعداد بيان نجاح يشمل السنوات الثالثة اعدادي والأول والثاني الثانوي.

الوثائق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

في إطار تسجيل استمارة الثانوية العامة لعام 2024 يجب على الطلاب تجهيز الوثائق التالية: