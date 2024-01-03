أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السودا اليوم 3-1-2024| الأخضر مش ناوي على بر| شوف الدولار وصل لكام !!!

موضوع سعر الدولار في السوق السوداء هو من أكثر المواضيع المتداولة في الآونة الأخيرة، حيث يثير الكثير من الجدل والاهتمام لدى الناس، ومع استمرار تصاعد أسعاره، يعاني العديد من المواطنين من تداعيات هذا الارتفاع على حياتهم اليومية واقتصادهم الشخصي، في هذه المقالة سنتناول موضوع سعر الدولار في السوق السوداء وتطوراته الأخير، كما سنوضح لكم سعر الدولار في البنوك المصرية، وما هو ؟أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء.

سعر الدولار في السوق السوداء

مازالت الورقة الخضراء تواصل تحركاتها في السوق الموازية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار مستوى ال50 جنيها، ولأول مرة يكسر الأخضر حاجز ال54 دولار ويرجع ذلك بسبب نقص المعروضات وارتفاع الطلب على العملة الأمريكية.

أعلى سعر للدولار في السوق السوداء في مصر

مع اقتراب المراجعتين المؤجلتين للبرنامج التمويلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والتي من المتوقع أن تتزامن معها تخفيض سعر صرف الجنيه الرسمي، زاد الطلب على العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار الدولار في الأسواق السوداء.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم : 52.50 جنيهاً شراء.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم: 55 جنيهاً بيع

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك 3-1-2024

تواصل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارها في البنوك المصرية للشهر التاسع على التوالي. وفيما يلي عرض لأسعار صرف الدولار في المصارف المصرية اليوم الأربعاء 3 يناير 2024:

سعر الدولار في مصر البنوك 3 يناير 2024 البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار في سوق الذهب

تزايد سعر الذهب في مصر بشكل ملموس خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار في السوق السوداء.

وقد سجل سعر أوقية الذهب في مصر خلال هذه اللحظات من التعاملات اليومية مستوى 114,270 جنيه مصري، بينما يبلغ سعر الأوقية عالميا حوالي 2066 دولار.

أما عن سعر الدولار في سوق الذهب فنقوم بقسمة الرقم الأول على الثاني، يتبين أن الدولار يعادل حوالي 55.3 جنيه في سوق الذهب.