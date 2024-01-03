تنزيل كشوف pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر موقع وزارة العمل و منصة مظلتي رجال ونساء

في ظل تزايد الحاجة إلى الدعم الاجتماعي في العراق، من المتوقع أن تصدر قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لشهر يناير 2024 قريباً، ويُمكن للمواطنين الاطلاع على هذه القائمة والاستفادة من الدعم المالي والمعنوي الذي يقدمه البرنامج، عن طريق تتبع الخطوات البسيطة عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

سنتعرف في هذا المقال على المزيد من التفاصيل حول قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يناير 2024.

الوجبة الأخيرة الرعاية الاجتماعية بالعراق

تعد الرعاية الاجتماعية واحدة من البرامج الرئيسية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، حيث تسعى الحكومة العراقية دائماً إلى توفير الرعاية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود والغير قادرة على توفير أساسيات المعيشة.

وقبل نهاية 2023، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إصدار الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2023، حيث تم صرف الإعانة لما يصل إلى 46768 أسرة عراقية، وذلك بهدف المساعدة في توفير الدعم المادي لهذه الأسر وتحسين مستوى معيشتهم.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 تم الإعلان عنها على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، وينتظر العديد من المواطنين الإعلان عن إطلاق الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية في العراق يناير 2024 والتي أكدت وزارة العمل على أنها سيتم إطلاقها مع بداية العام الجديد 2024.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق pdf

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنه يمكن الآن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023/2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم 70,000 شخص، بما في ذلك السيدات والرجال الذين تتوفر فيهم الشروط التي حددتها الوزارة.

وفيما يلي الخطوات اللازمة للاستعلام أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023/2024 عبر منصة مظلتي بسهولة:

1- الدخول على منصة مظلتي spa.gov.iq.

2- النقر على أيقونة “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

3- النقر على “رقم الوجبة” التي ترغب في الاستعلام عنها الوجبة الأخير يناير 2024.

4- سيظهر لك قائمة بأسماء المقبولين والمستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية خلال الوجبة المحددة.

ويتم صرف رواتب الرعاية الاجتماعية من خلال فروع مكاتب البريد في جميع أنحاء العراق .

تعد الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة أحد الخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية لدعم الأسر المحتاجة، وتحسين مستوى معيشتهم، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة العراقية برفع مستوى المعيشة في البلاد وتحسين أوضاع المواطنين.