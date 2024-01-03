LINK “نتائج الكويت” اعرف نتيجتك حالا رابط نتائج طلاب الكويت بالرقم المدني 2024 موقع المربع الإلكتروني moe.edu.kw

يزداد الاهتمام بالاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت بواسطة الرقم المدني، خاصة بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال المربع الإلكتروني المقدم من وزارة التربية والتعليم، والذي يسهل عملية الاستعلام بشكل كبير، ستكون النتائج متاحة لجميع الطلاب من المراحل الابتدائية وحتى المتوسطة، وسيتم رفعها على الموقع لتسهيل استعلام الطلاب عنها بواسطة الرقم المدني بكل سهولة ويسر.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم في الكويت أن نتائج الطلاب لهذا العام بالرقم المدني، قد حققت أفضل النتائج على الإطلاق، وتشير النتائج إلى زيادة كبيرة في عدد الناجحين مقارنة بالأعوام السابقة، مما يدل على تفوق واجتهاد الطلاب وتطور المنظومة التعليمية، وأكد وزير التعليم على نية تكريم الطلاب المتفوقين بنفسه، وأعلنت الوزارة أن المدارس ستقوم برفع النتائج بمجرد انتهاء تصحيح ورقات الإجابات، وبمجرد نشرها على الموقع الرسمي، سيتمكن جميع الطلاب من استخراج نتائجهم بسهولة.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2024

للاستعلام عن نتائج طلاب الكويت، يمكن اتباع الخطوات التالية: