منصة مظلتي .. استعلم عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة شهر يناير 2024

يترقب الكثيرون من العراقيين موعد نزول الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية في العراق، والتي أصبح الإعلان عنها قريبًا كما صرحت بذلك وزارة العمل والشئون العراقية من قبل أنها حريصة على إنهاء مراجعة كشوف أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة لتحقق من استحقاق المشمولين ورفعها في أسرع وقت على المنصات التي حددتها الوزارة ليتمكن الذين شملتهم الرعاية من الاطلاع عليها وصرف الدعم الخاص بهم.

موعد نزول الوجبة الأخيرة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية

يتساءل جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن موعد نزول الوجبة التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية بأنها تحت المراجعة، ويرجع ذلك لأهمية هذا الدعم للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث جاء قرار نزول الدعم قبل ذلك من الوزارة حرصا منها على مساعدة فئة محدودي الدخل والفقراء والعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وقد صرحت الوزارة قبل ذلك أن المشمولين في هذه الدفعة عددهم كبير جدا، لذلك سيأخذون وقتا كبيرًا في المراجعة، وقد بينت أنه بمجرد الانتهاء من المراجعة سيتم رفع الكشوفات على موقع الوزارة، ومنصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية.

طريقة الاستعلام عن الدعم عبر منصة مظلتي

يمكنك لجميع من شملتهم الرعاية الاجتماعية أن يستعلموا عن الوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي. النزول بالصفحة إلى أسفل، ثم الضغط على برامج الحماية الاجتماعية. اضغط على الرعاية الاجتماعية. حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. اضغط تحميل.

في حالة صدور كشوفات الوجبة الأخيرة يمكنك تحميلها بصيغة pdf، ثم الاطلاع على أي اسم فيمن شملتهم الوجبة.