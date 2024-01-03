حقيقة تأخير موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر يناير 2024

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق الذي يتساءل عنه الكثيرون، حيث كثر البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن موعد صرف راتب المتقاعدين، لا سيما وانه من المعتاد أن يصرف الراتب في أول يوم من الشهر الميلادي، وقد يبين ذلك أهمية الراتب لهذه الفئة من المواطنين العراقيين، لذلك حرصت الوزارة على نزول الدعم في موعد إلا أن يصادف أول الشهر عطلة رسمية.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر يناير 2024

يمكن لجميع المتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم من خلال موقع وزارة المالية العراقية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية. قم بالضغط على “الخِدْمَات الإلكترونية”. ومن ثم اختار “خدمة الاستعلام عن رواتب التقاعد”. يطلب منك إدخال رَقَم الاشتراك الوظيفي للمتقاعد، ورقم التعريف الوطني للمتقاعد. بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح اضغط “استعلام”.

يعرض لك تفاصيل راتب المتقاعد لشهر يناير 2024 والتي منها : المبلغ المستحَق، وتاريخ الصرف، وطريقة الصرف.

موعد صرف راتب المتقاعدين شهر يناير 2024

متى موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، هذا السؤال الذي كثر التساءل عنه في هذه الآونة نظرا لتأخر موعد صرف رواتب المتقاعدين عن المعتاد في هذا الشهر، حيث من المقرر أن تصرف رواتب المتقاعدين مع بدابة كل شهر ميلادي، ولكن تتأخر الرواتب في حالة إذا صادف أول الشهر يوم عطلة رسمية، وهذا ما حدث هذا الشهر، فأول يوم في هذا الشهر يوم عطلة رسمية في الدولة، واليوم الثاني خصصته الحكومة للجرد السنوي، لذلك تكون البنوك في عطلة، ومن أجل هذا تم تأخير موعد صرف رواتب المتقاعدين لتصرف اليوم الثالث من شهر يناير 2024.