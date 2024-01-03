شهد شهر يناير من عام 2024 ازديادًا في معدلات البحث من قبل العديد من الأفراد عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 وذلك عبر منصة وزارة التضامن الاجتماعي يأتي هذا الارتفاع في الاهتمام نتيجة للإعلان عن برنامج تكافل وكرامة الذي يعتبر واحدًا من أهم البرامج الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية يهدف برنامج تكافل وكرامة إلى مساعدة المواطنين في مواجهة تحديات الحياة بكرامة خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات يأتي هذا البرنامج كجزء من الجهود الحكومية لتوفير شبكة تأمين اجتماعي فعالة تحمي المجتمع من الصعوبات الاقتصادية.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر يناير 2024

أعلنت الحكومة المصرية عن خدمة جديدة تُيسر على المواطنين الحصول على معلومات حول رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعي يمكن للمواطنين الآن الاستعلام عن الأسماء المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي لعام 2024 وخاصةً لشهر يناير يشكل هذا التطور استجابة لتوجهات الحكومة لتسهيل إجراءات الوصول إلى المعونات الاجتماعية للقيام بعملية الاستعلام بشكل فعّال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

يبدأ المستخدم بفتح موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الإنترنت من هنا حيث يمكن العثور على الخدمة الخاصة بتكافل وكرامة.

بمجرد الدخول إلى الموقع يجب تحديد أيقونة “استعلام عن نتيجتك” المتاحة في أعلى الشاشة للوصول إلى صفحة الاستعلام.

يطلب من المستخدم إدخال الرقم القومي الخاص به، والذي يتم استخدامه كمعرف للمستفيد من معاش تكافل وكرامة.

بعد إدخال الرقم القومي يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة استعلام لبدء عملية الاستعلام.

سيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة بما في ذلك حالة الطلب سواء كان مقبولًا أو مرفوضًا بالإضافة إلى أسباب الرفض إن وجدت.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وصرف المعاش بداية من يوم 15 يناير 2024 حيث يمكن صرف المعاش من ماكينات الصراف الألي.