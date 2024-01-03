شهدت الساعات الأخيرة تزايد البحث حول اسعار باقات الانترنت الارضي الجديدة بعد الزياردة 2024 حيث قامت المصرية للاتصالات بإعلان زيادة في تلك الأسعار. سنقدم لكم نظرة شاملة على هذه الزيادة بما في ذلك التغييرات المتوقعة في أسعار الباقات و الجدول الزمني المقرر لتنفيذ هذه الزيادة وذلك وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن الشركة تعتبر أسعار باقات الإنترنت الأرضي أمرًا حيويًا للكثيرين في مصر حيث يعتمد الكثيرون على هذه الباقات لتلبية احتياجاتهم اليومية والعملية.

اسعار باقات الانترنت الارضي الجديدة بعد الزياردة 2024

شهدت اسعار باقات الانترنت الارضي الجديدة بعد الزياردة 2024 تغييرات كبيرة قبل و بعد الزيادة التي أعلنت عنها الشركة المصرية للاتصالات وي من هذه التغيرات:

باقة سعة 140 جيجابايت

قبل الزيادة: كان سعر الباقة 120 جنيهًا.

بعد الزيادة: ارتفعت تكلفتها إلى 160 جنيهًا.

باقة وي سعة 220 جيجابايت

قبل الزيادة: كان سعرها 170 جنيهًا.

بعد الزيادة: ارتفعت إلى 220 جنيهًا.

باقة إنترنت سعة 400 جيجابايت

قبل الزيادة: كانت بسعر 340 جنيهًا.

بعد الزيادة: ارتفعت إلى 440 جنيهًا.

باقة إنترنت سعة 600 جيجابايت

قبل الزيادة: كانت بسعر 500 جنيهًا.

بعد الزيادة: ارتفعت إلى 650 جنيهًا.

باقة إنترنت سعة 1 تيرابايت

قبل الزيادة: كانت بسعر 800 جنيهًا.

بعد الزيادة: ارتفعت إلى 1050 جنيهًا.

تتضح من هذه التغييرات أن الشركة المصرية للاتصالات وي قد قامت بزيادة ملحوظة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي مما يجعل المستخدمين يتوقعون تأثيرًا على ميزانياتهم الشهرية لخدمة الإنترنت من المهم أن يظل المستهلكون على اطلاع دائم بتحديثات الأسعار والخدمات لضمان اتخاذ قرارات مناسبة وفقًا لاحتياجاتهم وإمكانياتهم المالية.