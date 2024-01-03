تشهد الأراضي العراقية استضافة النسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا تحت 23 وهي البطولة الآسيوية الدولية التي تجمع لاعبين شبان من الدول الأعضاء في الإتحاد الغربي الآسيوي تعد هذه البطولة فرصة لاكتشاف المواهب الشابة وتقديم منافسات مثيرة ومع زيادة الاهتمام يبحث الكثيرون عن القنوات المجانية الناقلة لكأس اسيا مجاناً.

بطولة غرب آسيا تحت 23

بين 12 و20 يونيو حزيران ستشارك 12 منتخبًا في هذا الحدث الكروي الهام ولضمان متابعة المشجعين للأحداث على مدار البطولة يسعى العديد منهم للعثور على القنوات التي ستنقل المباريات بشكل حي ومباشر.

تقدم العديد من القنوات الرياضية الشهيرة تغطية شاملة لهذه البطولة يمكن للمشجعين الاستمتاع بالمباريات عبر قنوات مختلفة حسب البلد حيث يقوم العديد من مزودي الخدمات بتوفير بث مباشر للأحداث الرياضية الكروية الكبيرة.

القنوات المجانية الناقلة لكأس اسيا مجاناً

لمتابعي بطولة غرب آسيا تحت 23 يعتبر الوصول إلى ترددات القنوات المجانية الناقلة لكأس اسيا مجاناً أمرًا حيويًا فيما يلي تفاصيل ترددات بعض القنوات الرياضية العراقية المعروفة:

قناة الرياضية العراقية HD

القمر: Atlantic Bird 2

التردد: 12563

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

الحالة: مفتوحة

تردد قناة الرابعة سبورت

القمر: Nilesat 201

التردد: 10892

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

الحالة: مفتوحة

تردد قناة العراقية

تعد قناة العراقية من أهم القنوات المجانية الناقلة لكأس اسيا مجاناً حيث يمكن مشاهدة القناة على العديد من الأقمار الصناعية منها:

القمر: Hispasat 1B/1C/1D

التردد: 12132

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

الحالة: مفتوحة

القمر: Arabsat 2C/2D/3A

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

الحالة: مفتوحة

القمر: Hot Bird 1-6

التردد: 12654

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

الحالة: مفتوحة

القمر: Intelsat Americas 5

التردد: 11919

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

الحالة: مفتوحة

القمر: Nilesat 101/102

التردد: 12563

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

الحالة: مفتوحة

هذه الترددات توفر فرصة لعشاق الرياضة لمتابعة أحداثها المفضلة بشكل مباشر وبجودة عالية وتجعل الوصول إلى التغطية التلفزيونية للفعاليات الرياضية أمرًا ميسرًا للمشاهدين.