تقترب البطولة الأفريقية الأممية كأس أمم أفريقيا 2024 من الانطلاق مما يثير حماس الجماهير ويجعل الجميع يبحث عن وسائل مشاهدة المباريات المثيرة يتوقع أن تكون البطولة فرصة للمنتخبات العربية لتحقيق نتائج متميزة والتنافس على اللقب القاري في هذا السياق يبحث الجميع في الوطن العربي عن القنوات المفتوحة الناقلة لإفتتاح كأس امم افريقيا 2024 وذلك لمتابعة مشوار المنتخبات العربية بما في ذلك المنتخب المصري الذي سيشارك في البطولة إلى جانب تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لإفتتاح كأس امم افريقيا 2024

مع اقتراب انطلاق كأس أمم أفريقيا 2024 يترقب عشاق الكرة الإفريقية بفارغ الصبر لمشاهدة أقوى الفرق تتنافس في هذا الحدث الكروي الكبير يلعب البث التلفزيوني دورًا حاسمًا في تلبية توقعات المشاهدين وإليكم التفاصيل حول القنوات الناقلة وتردداتها:

قناة beIN SPORTS MAX 1

التردد: Nilesat 7°W – 12604 H

التشفير: BISS

البث الفضائي: بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2024

قناة beIN SPORTS MAX 2

التردد: Nilesat 7°W – 12245 V

التشفير: BISS

البث الفضائي: مباريات كأس أمم أفريقيا 2024

قناة beIN SPORTS MAX 3

التردد: Nilesat 7°W – 11013 H

التشفير: BISS

البث الفضائي: ستقوم باعادة ملخصات المباريات

تعتبر هذه القنوات من بين القنوات الرياضية المرموقة والتي تحمل حقوق البث الحصري لكأس أمم أفريقيا 2024 يتميز البث عبر هذه القنوات بالجودة العالية والتغطية الشاملة لكافة الفعاليات واللحظات الحاسمة في المباريات.

القنوات المفتوحة الناقلة لإفتتاح كأس امم افريقيا مجانا

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا يتساءل العديد من عشاق اللعبة عن الترددات الخاصة بالقنوات المجانية التي ستقوم بنقل المباريات وتغطية الفعاليات الرياضية إليكم قائمة ببعض القنوات الناقلة وتردداتها:

الجزائرية الأرضية 1

التردد: NileSat 7°W – 11680 H

التشفير: BISS

RTS – السنغال

التردد: Eutelsat 9°E – 12034 V

ORTM 1 / 2 – مالي

التردد: Eutelsat 9°E – 12034 V

CRTV – الكاميرون

التردد: Eutelsat 8°W – 3832 L

التشفير: C-Band

CRTV Sports HD – الكاميرون

التردد: Eutelsat 8°W – 3832 L

التشفير: C-Band

ستقوم هذه القنوات بتقديم تغطية حصرية للبطولة، وستكون متاحة بشكل مجاني للمشاهدين يتيح هذا التنوع في الترددات للجماهير الاختيار بين قنوات مختلفة حسب الاستقبال وجودة الصورة.