مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

هناك ارتفاع في البحث عن مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة بعد أن تصدرت الحلقتين الأولى من المسلسل محركات البحث على جوجل،حيث من المقرر أن يتم انطلاق الحلقة الأولى والثانية من حالة خاصة بعد ساعات قليلة وأن العمل يستحق المشاهده ابداع الممثلين والممثلات لكي يخرج بتلك الصورة ويحظى على إعجاب ملايين المتابعين، تم الإعلان بشكل رسمي أن مسلسل حالة خاصة يكون ضمن الأعمال القصير ويتكون من عشرة حلقات فقط يتم عرض حلقتين في الأسبوع مدة الحلقة الواحدة 45 دقيقة.

يعتبر حالة خاصة ضمن المسلسلات الجديدة التي لم تعرض من قبل ويدخل في منافسة قوية مع باقي الأعمال المعروض وبالفعل فور نشر الإعلان الترويجي للمسلسل بدأ الجمهور يتفاعل ويترقب موعد العرض بفارغ من الصبر، واليوم عبر التقرير التالي من المقال نقدم لكم مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة.

مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة

بعد ساعات قليلة يتم انطلاق العرض الحصري الأول من مسلسل حالة خاصة بطولة غادة عادل التي تغيب كثيراً عن المشاركة في الأعمال الدرامية، أعلنت شركة الأنتاج أن الأربعاء الموافق 3 من يناير 2024 هو موعد عرض الحلقتين الأولى والثانية لأن المسلسل يتم عرضه مرة في الأسبوع بواقع حلقتين فقط ويستمر العرض لمدة 5 أسابيع، ومن المقرر أن يتم طرح هذا العمل عبر منصة Watch it فقط ولم يعرض على أي قناة تليفزيونية، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي تشويق وغموض ومناقشة العديد من القضايا المعقدة.

أبطال مسلسل حالة خاصة