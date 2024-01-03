“كأس الأمم الإفريقية” ما هي القنوات الناقلة للكان 2024 في كوت ديفوار مجاناً بدون تشفير
ما هي القنوات الناقلة للكان 2024 حيث تقترب بطولة كأس الأمم الأفريقية المعروفة باسم “الكان من الانطلاق حيث تشكل هذه البطولة القوية تحديًا كبيرًا على الساحة الرياضية في القارة الأفريقية تبقى سويات عدة أيام فقط على انطلاق الحدث الرياضي والترقب يزداد لدى الجماهير وعشاق اللعبة لمعرفة القنوات المجانية التي ستنقل هذه البطولة الكروية الرائعة.
ما هي القنوات الناقلة للكان 2024
تتيح لك القنوات المفتوحة فرصة ممتازة لمتابعة أحداث كأس الأمم الأفريقية 2024 التي ستقام في كوت ديفوار بشكل مجاني فيما يلي ما هي القنوات الناقلة للكان 2024:
تردد قناة Canal 11 HD
- القمر: هيسباسات 30 غرب
- التردد: 12437 -H -27500
تردد قناة ESPN 901
- القمر: تيليستار 15
- التردد: 12609-H-7550
تردد قناة RING HD
- القمر: البلغاري 1.9 شرق
- التردد: 12418-H-30000
تردد قناة Solo Calcio
- القمر: الأوروبي 13 شرق
- التردد: 11179-H-27500
تردد قناة TV 8.5
- القمر: ترك سات 42 شرق
- التردد: 12356 – أفقي – 7100
تردد قناة SPORT TV 1 HD
- القمر: هيسباسات Hispasat 30W
- التردد: 12246-H-27500
القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024
إليك قائمة بالقنوات الرياضية beIN SPORTS التي ستكون ناقلة لبطولة الأمم الأفريقية والتي توفر تغطية شاملة للمباريات والأحداث الرياضية يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة المباريات عبر هذه القنوات التي تبث عبر الأقمار الصناعية وتستخدم نظام التشفير BISS:
تردد قناة beIN SPORTS MAX 1
- القمر الصناعي: Nilesat 7°W
- التردد: 12604 H
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: H
- التشفير: BISS
تردد قناة beIN SPORTS MAX 2
- القمر الصناعي: Nilesat 7°W
- التردد: 12245 V
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: V
- التشفير: BISS
تردد قناة beIN SPORTS MAX 3
- القمر الصناعي: Nilesat 7°W
- التردد: 11013 H
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: H
- التشفير: BISS
تعد هذه القنوات منصة مثالية لعشاق كرة القدم الذين يتطلعون لمتابعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية بأعلى جودة وتحليلات فنية دقيقة يتيح نظام التشفير BISS للقنوات البث بشكل آمن وخاص مما يجعلها متاحة للمشتركين الذين يشتركون في خدمات البث المشفرة.