ما هي القنوات الناقلة للكان 2024 حيث تقترب بطولة كأس الأمم الأفريقية المعروفة باسم “الكان من الانطلاق حيث تشكل هذه البطولة القوية تحديًا كبيرًا على الساحة الرياضية في القارة الأفريقية تبقى سويات عدة أيام فقط على انطلاق الحدث الرياضي والترقب يزداد لدى الجماهير وعشاق اللعبة لمعرفة القنوات المجانية التي ستنقل هذه البطولة الكروية الرائعة.

ما هي القنوات الناقلة للكان 2024

تتيح لك القنوات المفتوحة فرصة ممتازة لمتابعة أحداث كأس الأمم الأفريقية 2024 التي ستقام في كوت ديفوار بشكل مجاني فيما يلي ما هي القنوات الناقلة للكان 2024:

تردد قناة Canal 11 HD

القمر: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

تردد قناة ESPN 901

القمر: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

تردد قناة RING HD

القمر: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

تردد قناة Solo Calcio

القمر: الأوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

تردد قناة TV 8.5

القمر: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

تردد قناة SPORT TV 1 HD

القمر: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024

إليك قائمة بالقنوات الرياضية beIN SPORTS التي ستكون ناقلة لبطولة الأمم الأفريقية والتي توفر تغطية شاملة للمباريات والأحداث الرياضية يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة المباريات عبر هذه القنوات التي تبث عبر الأقمار الصناعية وتستخدم نظام التشفير BISS:

تردد قناة beIN SPORTS MAX 1

القمر الصناعي: Nilesat 7°W

التردد: 12604 H

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

التشفير: BISS

تردد قناة beIN SPORTS MAX 2

القمر الصناعي: Nilesat 7°W

التردد: 12245 V

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

التشفير: BISS

تردد قناة beIN SPORTS MAX 3

القمر الصناعي: Nilesat 7°W

التردد: 11013 H

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

التشفير: BISS

تعد هذه القنوات منصة مثالية لعشاق كرة القدم الذين يتطلعون لمتابعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية بأعلى جودة وتحليلات فنية دقيقة يتيح نظام التشفير BISS للقنوات البث بشكل آمن وخاص مما يجعلها متاحة للمشتركين الذين يشتركون في خدمات البث المشفرة.