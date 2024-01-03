كشوفات دفعة يناير.. المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024 حسب الاسم عبر منصة مظلتي

اهتمام كبير بمعرفة متى يتم صدور اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024 لأن الوزارة أعلنت الساعات الماضية عن بعض الأخبار الجديدة التي تتعلق بالدعم الصحي وأكدت أن يتم زيادة أعداد المشمولين بالدعم، مما كشف الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل عن استعداد الوزارة لصرف المستحقات المالية المتراكمة من فئات الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة.

وليس فقط بل صرح عن إطلاق خدمة جديدة عبر منصة مظلتي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسوف يناقش أهميتها وما الفوائد التي يحصل المواطنين عليها من تلك الخدمة، وهذا ما جعل المواطنين يشعرون بالضيق والحزن بسبب عدم إصدار أي قرار يتعلق بصرف الدفعة السابعة على الرغم أن سيادة الوزير أكد وجودها ونفي كل الأخبار التي تفيد بإلغاء الدفعة السابعة، ترقبوا معنا السطور التالية وسوف نوضح لحضراتكم المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024

بشرى ساره للمستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية لأن الوزارة سوف تقوم بصرف جميع المستحقات المالية المتراكمة لعامين 2019-2020، بالإضافة إلى خدمة عتبات الجديدة التي صرح عنها أحمد الأسدي، وكشف خلف السومري أن عدد المشمولين بالدفعة السابعة قد يتجاوز 70 ألف ضمن توجيهات أحمد الأسدي لتخفيف العبء عن الكثير من الأسر العراقية في ظل الظروف الصعبة، وما هي إلا عملية وقت ويمكن خلال الساعات القليلة القادمة في أي لحظة يصدر الوزير بيان ببدء رفع كشوفات المشمولين ويحدد مواعيد الصرف وعدد المشمولين بعد إجراء البحث الاجتماعي وحصر الفئات الأكثر استحقاقاً.

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