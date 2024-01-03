تردد قناة ماجد الجديد 2024 تابع أفضل أغاني الأطفال على التلفاز الان

يتساءل العديد من الأشخاص حول وسائل التواصل الإلكترونية عن معرفة تردد قناة ماجد للأطفال الجديد، حيث تعد هذه القناة واحدة من احدي القنوات التي يحبها الكثير من الأشخاص حول الوطن العربي، تقدم برامج متنوعة منها التعليمي والثقافي والترفيهي والكوميدي، من اهم مميزاتها بانها يمكن تحميلها علي جهاز التلفاز بكل سهولة وبدون دفع أي رسوم مالية أي تعد قناة مجانية تماما، تنقل هذه البرامج علي مدار أل 24 خلال اليوم دون فواصل إعلانية عديدة كما نشاهد في القنوات الأخري، لذا يتداول الأمهات والآباء لكيفية تنيلها علي جهاز التلفاز ومعرفة التردد الجديد، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم كيفية تنزيلها بكل سهولة في السطور التالية تابعونا.

تردد قناة ماجد الجديد

معدل الجودة: hd.

معامل استقطاب هذه القناة: غمودي.

معدل الترميز: 30000.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بقناة ماجد: 11411.

تعرف علي تردد قناة ماجد عبر عرب سات

معامل الاستقطاب قناة ماجد: عمودي.

تردد قناة ماجد: 11804.

جودة القناة:hd.

القمر الصناعي الذي يبث قناة ماجد: العرب سات.

معدل الترميز: 27500.

كيفية تنزيل قناة ماجد أطفال