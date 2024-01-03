بالرقم القومي 1000 جنيه.. منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة وما الشروط المطلوبة للتسجيل

منحة العمالة الغير منتظمة 2024، تنشغل الكثير من الأسر المصرية التي لا تمتلك أي تأمينات للحصول على دخل شهري لتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف القاسية، تعتبر منحة العمالة الغير منتظمة ضمن الوسائل التي استخدمتها الحكومة من أجل تخفيف العبء عن المواطنين خلال فترة ظهور فيروس كورونا، حيث وصل عدد المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة الدفعات السابعة 6 مليون مستفيد رجال ونساء من مختلف محافظات الجمهورية.

مما استندت الأسر على هذه المنحة بشكل كبير على الرغم أن المبلغ المالي ليس كبير لكن جاء في الوقت المناسب، ظروف المواطنين أصبحت صعبة للغاية بسبب ارتفاع الأسعار المستمر لذا يبحث الملايين من المواطنين عن أي وسيلة دعم وكانت أشهر الوسائل هي المنحة واليوم نوضح لكم ما هي حقيقة فتح باب التسجيل على منحة العمالة الغير منتظمة 2024.

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

الحياة التي يعيشها الكثير من الأسر المصرية أصبحت صعبة نظراً للتدهور الاقتصادي والذي نتج عنه حسب تصريحات مجلس الوزارة ارتفاع الأسعار، لكن تحاول الدولة أن تبذل كامل طاقتها لضبط الأسواق وكشف التلاعب مراعاةً لظروف المواطنين، في عام 2022 قامت وزارة القوى العاملة بصرف 6 دفعات من منحة العمالة الغير منتظمة وكانت قيمة الدعم 500 جنيه شهرياً ووصل الإجمالي 3000 جنيه على 6 أشهر.

وخلال الفترة الأخيرة انتشرت أخبار عن فتح باب التسجيل على منحة العمالة لكن تكون القيمة المالية أعلى 1000 جنيه، ورغم كثرت الأخبار لا يوجد أي مصدر رسمي يؤكد صحة الأخبار المتداولة لكن تقوم وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل للشباب وتقوم بإجراء بحث اجتماعي للكثير من الأسر على أرض الواقع لتقديم المساعدة لهم.

رابط التسجيل على منحة العمالة الغير منتظمة 100 جنيه

عند فتح باب التسجيل يكون للمواطنين من الجنسية المصري وتكون الأعمار من 20 عام لما فوق ويجب أن يكون المتقدم لا ينتمى لأي عمل حكومي ولا يمتلك أي دخل شهري أعلى من 1500 جنيه وعلى هذا الأساس يمكن التسجيل والذي يأتي على النحو التالي: