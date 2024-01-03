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جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الدور الاول 2024 القاهرة
ينتظر العديد من الطلاب في المرحلة الإعدادية وخصوصا الصف الثالث الإعدادي الجدول الخاص بامتحانات الفصل الدراسي الأول حيث أن الطلاب الآن يراجعون المواد لان هذه السنة تعد الفاصل الهام في مستقبل كل طالب وطالبة، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظتي القاهرة والجيزة في السطور التالية تابعونا.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة
- يعد يوم الأربعاء الموافق بتاريخ 17 من يناير هو أول يوم امتحانات للصف الثالث الإعدادي ويؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، التربية الدينية.
- في اليوم الثاني الموافق 18 من يناير والذي سيوافق يوم الخميس يؤدي جميع الطلاب امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلي.
- علما بانة يؤدي الطلاب امتحان مادتي الهندسة، التربية الفنية في يوم الأحد الموافق 21 من يناير الجاري 2024.
- سيؤدي الطلاب امتحان اللغة الانجليزية بتاريخ 22 من يناير الجاري والذي سيوافق يوم الاثنين.
- استكمال لهذه الامتحانات يؤدي الطلاب امتحان مادتي الجبر والإحصاء يوم الثلاثاء والذي سيوافق بتاريخ 23 من يناير الجاري.
- اختتاما لهذه الامتحانات يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم يوم الأربعاء والذي يوافق 24 من يناير الجاري.
تعرف علي جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة
أصدرت وزارة التربية والتعليم عن جدول الامتحانات الخاص بالصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول في الخطوات الأتية:
- حيث يؤدي الطلاب مادة اللغة العربية من يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر يناير الجاري.
- يمتحنوا أيضا مادتي الجبر والإحصاء، الحاسب الآلي في يوم الخميس والذي يوافق 18 من يناير.
- سيؤدون امتحانات مادة الهندسة يوم الأحد والذي سيوافق 21 من يناير الجاري.
- سوف يؤدي جميع الطلاب امتحان مادتي اللغة الانجليزية، التربية الدينية في تاريخ 22 من يناير والذي سيوافق يوم الاثنين.
- يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم، التربية الفنية في تاريخ الثالث والعشرين من يناير الجاري والذي سيوافق يوم الثلاثاء.
- ويختتم هذه الامتحانات من تاريخ 24 من يناير الجاري ويؤدي فيه الطلاب امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية.