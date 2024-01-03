مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143 على قصة عشق وفيديو لاروزا مترجم باللغة العربية وحصري على ATV التركية

يبحث ملايين الجماهير عن مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143 التي ينتظر انطلاقها الجميع بفارغ من الصبر، في فترة قصيرة من عرض قيامة عثمان حقق قاعدة جماهيرية ودخلت الأحداث قلوب المشاهدين وهذا ما زاد شوقهم للإطلاع على المزيد من التفاصيل، الدولة العثمانية دولة لها تاريخ عريق وتولى حكمها الكثير من العظماء استطاعوا أن يجعبلون للدولة أسم وكيان بين مختلف الدول.

ورغم محاولات المغول والقبائل التركية في تدميرها إلا أن قوتها جعلتها تتخطى كل الصعاب، في القرن الثالث عشر تولى عثمان أرطغرل حكم الدولة العثمانية بوصية أبيه وكان عثمان هو الابن الأصغر للقائد أرطغرل لكن عقله حكيم وأن السن ما هو إلا رقم وأكبر دليل أن عثمان خاض مواجهات كثيرة ونجح في السيطرة على المغول وحماية الدولة من الضياع، اليوم ننشر مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143.

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143

نجح عثمان في كشف مكيدة يعقوب التي يدبر لها بعد أن تعاون مع المغول، ونجح في معرفة الخائن وأن فيصل كان يستحق قطع رأسه على ما فعله بعد أن تسلل للقصر لسرقة الذهب بتكلفة من المغول والاستاذ الكبير، ومن جه أخرى يتمكن عثمان بالإمساك من غيرا مساعده فاسيليس للانتقام غربوز، كما تظهر اللحية البيضاء لمساندة عثمان في الصراعات التي يخوضها ضد أعداء الدولة العثمانية.

كما يحدث بينهم تحالف لرفع راية الإسلام وتوحيده، عثمان يقع في مشاكل كثير لكنه صامد لحماية الدولة والعمل على انقاذها من هذا الخراب ولن يتهاون في سلب حقوق شعبه وسوف تشهد الحلقات القادمة تطورات وأحداث شيقة للغاية.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143 الموسم الخامس

قيامة عثمان العمل التاريخي الأفضل والأشهر بين المسلسلات المختلفة يتم عرض على قناة atv التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع التاسعة مساءً، والليلة تستمتعون بمشاهدة أحداث جديدة من المسلسل في الساعة 12 مساءً على قصة عشق وفيديو لاروزا مترجم باللغة العربية، كما يعرض قيامة عثمان غداً الخميس 4 يناير 2024 على قناة الفجر الجزائرية.