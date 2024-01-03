بعد تخطيه حاجز الــ 14 جنية !.. تعرف علي سعر الريال السعودي في السوق السوداء والبنوك المصرية

يبحث الكثير من الشعب المصري عن أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لمعرفة سعر صرف الريال في السوق الموازية حيث اتجهت فئة كبيرة جدا من المتحصلين علي العملة السُّعُودية إلي تغييرها من السوق السوداء وعدم الذَّهاب بها إلي البنوك والمصارف المعتمدة حيث اتسع الفرق في سعر الصرف لما قارب عن الــ 6 جنيهات للريال الواحد.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

ثَبَتَ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ثباتًا تامًا خلال الفترة الأخيرة من بداية العام الجديد 2024 في التعاملات البنكية، وحافظ سعر الريال السعودي على سكونه في البنك المركزي المصري والبنوك العربية والدولية الموجودة داخل الجمهورية المصرية.

بَقِيَ الريال السعودي اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري، حيث سجل في بنك كريدي أجريكول 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء “السوق الموازية” 3\1\2024 الأربعاء من يناير الجاري

علي الرغم من الإستقرار شبه الدائم خلال الأشهر الأخيرة لتعاملات الريال السعودي في البنوك المصرية في عمليات البيع والشراء، إلا أن السوق الموازية تتابع زيادة ورفع قيمة الريال السعودي وتوالي انخفاض الجنيه المصري، وجاءت أسعار الريال في السوق السوداء كالتالي.

سعر الريال الواحد قارب 14.15 في السوق السوداء مقابل 8.25 في البنوك المصرية بواقع 5.90 جنيها في كل ريال.

أما عن سعر 5 ريال فقد بلغ 70.75 في السوق الموازي في حين سجل في البنك 41.25 اليوم.

وسجلت الــ 10 ريال 141.5 في التعاملات غير البنكية.

سجلت ورقة الــ 500 ريال وهي الأكثر تواجد بمصر 7075 جنيها في التعاملات السوداء.

بهذه السطور القليلة قد أوضحنا لكم سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المركزي المصري والسوق السوداء التي تعاود الصعود بعد شبه استقرار في بداية العام الجديد 2024 الذي لقبه البعض بعام الغلاء وارتفاع الأسعار.