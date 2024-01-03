رابط الاشتراك في مسابقة البريد المصري 2024 والشروط واللازمة

مسابقة البريد المصري 2024، أعلن الجهاز المركزي المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور “صالح الشيخ” عن طرح مسابقة مركزية والتي من خلالهاسوف يتم تعيين حوالي ما يقرب من 900 عامل في وظائف الهيئة القومية للبريد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم في مسابقة البريد المصري 2024 والشروط اللازمة ….

مسابقة البريد المصري 2024

وأكد مصدر مسؤول بالجهاز المركزي عن أنه يمكن للراغبين الاشتراك في مسابقة البريد المصري من خلاتل موقع بوابة الوظائف الحكومية وذلك بداية من 10 يناير حتى 31 من نفس الشهر، وإليكم خطوات الاشتراك .

الدخول على الموقع الرسمي لهيئة البريد المصري على الإنترنت .

ثم اضغط على الوظائف المتاحة.

اختر الوظيفة المناسبة لك.

يجب قراءة الشروط والأحكام .

بعد ذلك ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

بعد ذلك اضغط على “ارسال”.

ونشرت الصفحة الرسمية للبريد المصري على الإنترنت عن حاجتها لتعيين موظفين ومنهم: 19 في وظيفة مهندس كهرباء، ومهندس ميكانيكا، ومهندس ميكانيكا سيارات، ومهندس تخطيط النقل، ومهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الآتية: (كهرباء – ميكانيكا – ميكانيكا سيارات)، ومهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة.

شروط التقديم في مسابقة البريد المصري

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

كما يجب ألا يكون المتقدم حكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عام.

أن يجتاز المتقدم الإختبارات .

يجب على المتقدم أن يلتزم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد دون تأخير.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة البريد المصري