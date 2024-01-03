رسميأ الحكومة تعلن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024 للاستهلاك المنزلي والمحلات التجارية

أعلنت الحكومة المصرية عن رفع سعر شرائح الكهرباء الأربع الأولى بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 26% وذلك بداية من الشهر يناير الجاري وهذا بعد أن تم تأجيل تطبيق هذه الزيادة ثلاث مرات متتالية منذ شهر يوليو الماضي لهذا يرغب الكثير من المواطنين معرفة اسعار شرائح الكهرباء الجديدة وهو مجال حديثنا اليوم بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.