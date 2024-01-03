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رسميأ الحكومة تعلن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024 للاستهلاك المنزلي والمحلات التجارية
أعلنت الحكومة المصرية عن رفع سعر شرائح الكهرباء الأربع الأولى بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 26% وذلك بداية من الشهر يناير الجاري وهذا بعد أن تم تأجيل تطبيق هذه الزيادة ثلاث مرات متتالية منذ شهر يوليو الماضي لهذا يرغب الكثير من المواطنين معرفة اسعار شرائح الكهرباء الجديدة وهو مجال حديثنا اليوم بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024
يتساءل الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لهذا أعلنت الحكومة المصرية هذه الأسعار والتي جاءت على النحو التالي:
- أصبح سعر الشريحة الأولي والتي تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات 85 قرشا بدلا من 48 قرشا بزيادة 10 قروش.
- أصبح سعر الشريحة الثانية والتي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات 68 قرشا بدلا من 85 قرشا.
- ارتفع سعر الشريحة الثالثة والتي تبدأ من صفر حتى 200 كيلو وات ليصبح 83 قرشا بدلا من 77 قرشا.
- ارتفع سعر الشريحة الرابعة والتي تبدأ من 201 حتى 350 كيلو وات إلى 120 قرشا بدلا من 106 قرشا بزيادة 19 قرش.
- أصبح سعر الشريحة الخامسة والتي تبدأ من 351 حتى 650 كيلو وات هو 140 قرشا بدلا من 128 قرش.
- أصبح سعر الشريحة السادسة والتي تبدأ من 651 حتى 1000 كيلو وات 150 قرشا بدلا من 128 قرشا.
- أصبح سعر الشريحة السابعة بعد الزيادة الجديدة والتي تزيد عن 1000 كيلو وات 165 قرشا بدلا من 145 قرش.
أسعار الكهرباء بالنسبة للمحلات التجارية
أوضحت الحكومة المصرية أيضا أسعار الكهرباء بالنسبة للمحلات التجارية والتي جاءت كما يلي:
- أصبح سعر الشريحة الأولى للكهرباء والتي تبدأ من 0 حتى 100 كيلو وات هو 65 قرش.
- بلغ سعر الشريحة الثانية التي تبدأ من 101 إلى 250 كيلو وات 136 قرش بدلاً من 120 قرش.
- أصبح سعر الشريحة الثالثة التي تبدأ من 0 إلى 250 كيلو وات 150 قرش بدلاً من 140 قرش.
- بلغ سعر شريحة الكهرباء الرابعة بعد الزيادة الجديدة والتي تبدأ من 601 إلى 1000 كيلو وات 165 قرش بدلاً من 155 قرش.
- ارتفع سعر الشريحة الخامسة والتي تبدأ من 0 إلى 1000 كيلو وات ليصبح 180 قرش بدلاً من 160 قرش.