تنطلق فعاليات بطولة كأس آسيا في العاصمة الدوحة بدولة قطر ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 12 يناير / كانون الثاني 2024 يشارك في هذه البطولة 24 منتخبًا حيث تم توزيعهم إلى ست مجموعات ويتألف المشاركون من عشر دول عربية ومن بينها المملكة العربية السعودية التي تسعى لاستعادة اللقب لتكون رابع دورة فوز لها في تاريخ البطولة وتحمل المنتخب السعودي لكرة القدم طموحات كبيرة، خاصةً وأنه يحمل لقب الوصيف الثاني لأكثر منتخب حاز على كأس الأمم الآسيوية وفيما يلي نستعرض جدول مواعيد مباريات منتخب السعودية في كاس اسيا 2024 في دور المجموعات ضمن كأس آسيا 2024.

مباريات منتخب السعودية في كاس اسيا 2024

تم توزيع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا على ست مجموعات وذلك وفقًا لنظام البطولة الذي يضع أربع منتخبات في كل مجموعة ويحتل المنتخب السعودي مكانًا في المجموعة السادسة حيث يشارك في المنافسة مع المنتخبات الوطنية لعمان وقيرغيزستان وتايلاند.

تجدر الإشارة إلى جدول مباريات المنتخب السعودي في دور المجموعات ضمن بطولة كأس آسيا لعام 2024 في الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 ستكون المباراة الأولى للمنتخب السعودي حينما يواجه سلطنة عمان بينما ستكون المواجهة التالية يوم الأحد 21 يناير 2024 حين يلتقي المنتخب السعودي بقرغيزستان وأخيرًا يوم الخميس 25 يناير 2024 سيكون للمنتخب السعودي مواجهة أخيرة في دور المجموعات أمام تايلاند.

القنوات الناقلة لمباريات السعودية في كأس آسيا 2024

من المقرر أن يتم بث مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا عبر عدة قنوات حيث ستكون متاحة للمشاهدين في الشرق الأوسط والشمال الأفريقي سيتم نقل المباريات عبر قنوات BeIN SPORTS AFC HD بالإضافة إلى قنوات الكأس اتش دي القطرية ويمكن متابعتها أيضًا عبر تطبيق تود.

وفي إعلان منفصل أكدت قنوات SSC الرياضية السعودية أنها ستنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأسيوية 2024 داخل النطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية فقط سيتم ذلك عبر البث الفضائي للقنوات ومنصة شاهد.

لمن يرغب في معرفة تردد قناة BeIN Sports AFC 4 HD، يمكن الاطلاع على المعلومات التالية:

على قمر Eutelsat 7 West A، التردد 12188، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500، مع تصحيح 2/3.

على قمر Es’hail 2، التردد 11810، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500، مع تصحيح 2/3.

أما بالنسبة لتردد قنوات الكأس الرياضية فيمكن استقبالها عبر مختلف الأقمار الصناعية والترددات المتاحة، مع توضيح التفاصيل كما يلي:

على قمر Nilesat 201، التردد 11919، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500، DVB-S2 8PSK 3/4، مفتوح.

على قمر Badr 4، التردد 12245، الاستقطاب عمودي، الترميز 27500، DVB-S2 8PSK 3/4، مفتوح.

على قمر Es’hail 2، التردد 10770، الاستقطاب عمودي، الترميز 27500، DVB-S2 8PSK 3/4، مفتوح.

على قمر Galaxy 19، التردد 12184، الاستقطاب أفقي، الترميز 22500، DVB-S2 8PSK 2/3، مفتوح.

توفر هذه القنوات والترددات خيارات وفيرة للجماهير لمتابعة بث المباريات والاستمتاع بتجربة مشاهدة فائقة الجودة.