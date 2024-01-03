استعلم نتائج الطلاب نظام نور 1445 برقم الهوية noor.moe.gov.sa ابتدائي متوسط ثانوي

تم إطلاق نظام نور من قبل وزارة التعليم السعودية بهدف تسهيل عملية التواصل بين أولياء الأمور والمدارس، وتوفير الخدمات التعليمية الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور وفي هذا المقال، سنتعرف على كيفية الحصول على نتائج الطلاب من خلال نظام نور 1445 باستخدام رقم الهوية الوطنية وللحصول على نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية، لم يعد الطلاب بحاجة للذهاب إلى المدارس أو الإدارات التعليمية. يمكنهم الآن الاعتماد على نظام نور للاستعلام عن النتائج

استعلم نتائج الطلاب نظام نور 1445

مع إعلان نتائج الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، يحرص أولياء الأمور والطلاب على الاستعلام عن نتائجهم بشكل سريع وسهل. ويوفر نظام نور الإلكتروني خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام نور الإلكتروني من خلال الرابط التالي

تسجيل الدخول باستخدام بيانات حساب الطالب، والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية وكلمة السر.

قم بكتابة رمز التحقق البشري المُظهر على الشاشة.

الضغط على خيار “نتائج الطلاب” من القائمة الرئيسية للنظام.

يتم تعبئة الحقول المطلوبة، والتي تتمثل في اسم الطالب ورقم الهوية الخاص به.

اختيار العام والصف الدراسي من القائمة المنسدلة.

الضغط على خيار “بحث”.

وبعد إدخال البيانات المطلوبة، سيظهر للطالب أو ولي الأمر نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية، بالإضافة إلى متوسط علاماته وتقديره العام. كما سيصل إشعار إلى المستفيد بنتيجة الطالب، وذلك فور إعلان النتائج.

تهدف وزارة التعليم السعودية من خلال نظام نور إلى تحسين جودة التعليم في المملكة، وتوفير الخدمات التعليمية الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور وتعتبر نتائج الطلاب من خلال نظام نور واحدة من الخدمات الرئيسية التي يقدمها النظام. وتمكن النظام الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج الطلاب بكل سهولة ويسر لا يقتصر دور نظام نور على استعلام النتائج فحسب. يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخدام النظام لأغراض أخرى مثل تسجيل الأبناء في المدارس الحكومية والخاصة، ومتابعة الحضور والغياب للطلاب، وطباعة التقارير المدرسية للطلاب.