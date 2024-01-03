تشهد البطولة الآسيوية الكبرى كأس أمم آسيا في نسختها الثامنة عشرة إقبالاً كبيرًا من قبل عشاق كرة القدم العالمية تأتي هذه الدورة بعد أن نجحت قطر في استضافة كأس العالم لعام 2022 حيث لفتت الانتباه بتنظيمها المميز واستضافتها الاستثنائية يتطلع الكثيرون إلى هذه البطولة المميزة التي ستُقام في أراضي قطر تكمن جاذبية كأس أمم آسيا في تنافس الفرق وتقديم عروض كروية ممتعة ومع مشاركة اللاعبين المميزين يعد هذا الحدث الرياضي وسوف نتعرف خلال هذا المقال على النقوات الناقلة لمباريات السعودية في البطولة.

النقوات الناقلة لمباريات السعودية

تتوقع أن تكون مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا متاحة للجماهير عبر عدة منصات بث مختلفة سيتم نقل هذه المباريات عبر قنوات BeIN SPORTS AFC HD بالإضافة إلى قنوات الكأس اتش دي القطرية وذلك لفائدة المشاهدين في الشرق الأوسط والشمال الأفريقي بالإضافة إلى تطبيق تود.

من ناحية أخرى أعلنت قنوات SSC الرياضية السعودية أنها ستقوم بنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأسيوية 2024 داخل المملكة العربية السعودية فقط عبر البث الفضائي للقنوات ومنصة شاهد.

للمهتمين بالترددات الفضائية ستكون قناة beIN Sports AFC 4 HD متاحة على عدة أقمار صناعية مثل Eutelsat 7 West A وEs’hail 2 يمكنكم ضبط الاستقطاب والترميز والتصحيح وفقًا للتفاصيل التالية:

Eutelsat 7 West A

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

Es’hail 2

التردد: 11810

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم متابعة تغطية البطولة عبر ترددات قنوات الكأس الرياضية المتاحة على أقمار صناعية مثل Nilesat 201، Badr 4، Es’hail 2، وGalaxy 19 مع تفاصيل التردد والاستقطاب والترميز والتصحيح المدرجة في الجدول أعلاه.