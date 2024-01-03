تعتبر منصة اوبن ايمس علامات الطلاب ٢٠٢٤ واحدة من الأدوات التعليمية الرئيسية التي قدمتها وزارة التربية والتعليم الأردنية بهدف توفير وسيلة فعالة للتواصل بين الطلاب وأولياء الأمور والمدارس تقوم المنصة بعرض علامات الطلبة على Openemis وشهاداتهم بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى مثل تتبع الحضور والغياب والمزيد من الخدمات التعليمية تتيح منصة أوبن إيمس فرصة لأولياء الأمور للوصول بسهولة إلى معلومات هامة حول تقدم أبنائهم الدراسي مما يعزز التواصل الفعال بين المدرسة والمنزل.

منصة اوبن ايمس علامات الطلاب

إليكم الطريقة الصحيحة للوصول واستخراج منصة اوبن ايمس علامات الطلاب وذلك من خلال الخطوات التالية:

يبدأ الأمر بزيارة موقع منصة OpenEMIS والدخول إليها من هنا.

بمجرد الوصول إلى الموقع، يقوم المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الطالب الوطني.

يتم إضافة رقم المرور الذي يتألف من الرقم الوطني للطالب مع إضافة “St” قبل الرقم.

بعد تسجيل الدخول بنجاح يقوم المستخدم بتحديد نتائج الطلاب من القائمة الرئيسية.

يجب على المستخدم تحديد المستوى الدراسي الذي يرغب في الاطلاع على نتائجه وتحديد العام الدراسي المناسب.

يتم اختيار صف الطالب الدراسي من القائمة المتاحة.

بعد هذه الخطوات ستظهر نتائج الطالب بما في ذلك علاماته في جميع المواد الدراسية التي اختبرها في الفصل الأول إضافة إلى درجتي السلوك والمواظبة.

يتيح لولي الأمر طباعة شهادة الطالب للفصل الأول للحصول على نسخة واضحة ورسمية لأداء الطالب خلال هذا الفصل الدراسي.

باستخدام هذه الخطوات يمكن لأولياء الأمور بسهولة الوصول إلى معلومات الطلاب ومتابعة تطورهم الأكاديمي عبر منصة OpenEMIS-Core مما يسهم في تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور.

موعد دوام المدارس للفصل الثاني 2024

تنص التقويم الدراسي المعتمد على عودة الطلاب من مختلف الصفوف الدراسية إلى مقاعد الدراسة حيث يشير إلى بداية الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

يعتبر هذا الإعلان بداية جديدة للمرحلة الدراسية الثانية حيث يعاود الطلاب استئناف الدروس والمواد الدراسية بعد فترة العطلة الشتوية يأتي هذا الإعلان ليشير إلى أهمية الالتزام بالتقويم الدراسي والعودة إلى جداول الدراسة المنظمة.