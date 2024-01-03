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رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 ل 900 وظيفة وأهم الشروط
يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن كيفية التقديم لوظائف البريد المصري وذلك بعد أن قامت بوابة وظائف الحكومة المصرية الإعلان عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة داخل هيئة البريد المصري لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على كيفية التقديم لهذه الوظائف المعلن عنها بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.
رابط التقديم لوظائف البريد المصري
أوضحت الحكومة المصرية أنه يستطيع الأشخاص التقديم لوظائف البريد المصري الكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق دخول المتقدم على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال فترة التقديم من خلال النقر على هذا الرابط .
وظائف البريد المصري
جاءت وظائف هيئة البريد المصري الي النحو التالي:
- 19 مهندس كهرباء.
- مهندس ميكانيكا.
- مهندس ميكانيكا سيارات.
- مهندس تخطيط النقل.
- مهندس تشغيل وسائل نقل.
- مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة.
- أخصائي مكتب بريد.
- أخصائي خدمة عملاء.
- 20 محام.
شروط التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد
هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين التقديم في الهيئة القومية للبريد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون حاصلا على الجنسية المصرية.
- يجب أن يكون يتمتع بسير وسلوك حسن.
- يشترط أن لا يتجاوز عمر المتقدم عند نشر الإعلان 30 عاما.
- يجب أن يكون المتقدم لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- يشترط أن لا يكون المتقدم قد تم فصلة من الخدمة بحكم أو بقرار تاديبي نهائي مالم تمض على صدورة أربع سنوات على الأقل.
- يشترط أن لا يقل التقدير العام الحاصل علية المتقدم عن جيد.
- يشترط أن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة في واحدة من التخصصات المطلوبة بما يناسب طبيعة العمل.
- يجب أن يكون المتقدم لوظائف أخصائي حاصل على مؤهل عالي مناسب.
- يشترط أن يكون المتقدم لوظيفة محامي حاصل على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون.
- يشترط أن يجتاز المتقدم كل من التدريبات والامتحانات وفقا للقواعد المقررة لهذا الأمر.
- يشترط أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
- يجب أن يسدد المتقدم لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مبلغ 26 جنيه مصري.