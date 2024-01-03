رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 ل 900 وظيفة وأهم الشروط

يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن كيفية التقديم لوظائف البريد المصري وذلك بعد أن قامت بوابة وظائف الحكومة المصرية الإعلان عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة داخل هيئة البريد المصري لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على كيفية التقديم لهذه الوظائف المعلن عنها بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

رابط التقديم لوظائف البريد المصري

أوضحت الحكومة المصرية أنه يستطيع الأشخاص التقديم لوظائف البريد المصري الكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق دخول المتقدم على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال فترة التقديم من خلال النقر على هذا الرابط .

وظائف البريد المصري

جاءت وظائف هيئة البريد المصري الي النحو التالي:

19 مهندس كهرباء.

مهندس ميكانيكا.

مهندس ميكانيكا سيارات.

مهندس تخطيط النقل.

مهندس تشغيل وسائل نقل.

مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة.

أخصائي مكتب بريد.

أخصائي خدمة عملاء.

20 محام.

شروط التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين التقديم في الهيئة القومية للبريد ومن أهم هذه الشروط ما يلي: