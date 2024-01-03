تم إطلاق منصة OpenEMIS-Core لعام 2024 بواسطة وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية وهي منصة تهدف إلى تيسير عملية تصفح والاطلاع على المهام والأخبار الدراسية والمهام بشكل دوري وذلك بما يخدم الطلاب وأولياء الأمور توفر المنصة العديد من الخدمات بما في ذلك منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2024 وتعتبر هذه المنصة الرسمية التي تعلن من خلالها الوزارة عن نتائج الطلاب وخدمات أخرى هامة تسمح المنصة بعرض علامات الطلاب وشهاداتهم المدرسية وتسجيل الحضور والغياب إضافةً إلى توفير خدمات تعليمية متنوعة بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول.

منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2024

قررت وزارة التربية والتعليم تخصيص درجات إضافية للطلاب بهدف مساعدتهم في تحسين أدائهم وتحقيق درجات مرتفعة خلال الامتحانات بهدف تسهيل انتقالهم إلى المرحلة التعليمية التالية يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2024 واتباع الخطوات التالية.

أولاً، يتعين عليك زيارة رابط منصة التعليم الأساسية للعام 2024 عبر الرابط المخصص لها.

بمجرد الوصول إلى النظام التعليمي الأساسي في المملكة الأردنية الهاشمية يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور في حالة عدم وجود حساب يتعين عليك إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يتوجب عليك إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المخصصة وتحديد السنة الدراسية المناسبة.

عند انتهاء كل دورة أو مرحلة دراسية يمكن الوصول إلى علامات الطلاب الفصل الثاني بسهولة عبر المنصة هذا يتيح للطلاب فرصة متابعة تطور أدائهم والاطلاع على الدرجات الإضافية التي تمنحها الوزارة.

أهداف منصة OpenEMIS-Core

تعتبر منصة OpenEMIS منصة تعليمية لها دور بارز في التحسين وتطوير نظام التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية حيث تعتبر المنصة الرسمية التي تقدم للطلاب جميع الأخبار والخدمات الرئيسية المتعلقة بمجال التعليم تبرز أهمية هذه المنصة من خلال عدة جوانب.

أحد جوانب أهمية منصة OpenEMIS يكمن في سهولة الوصول إلى المحتوى التعليمي المفتوح لجميع طلاب مختلف مستويات التعليم بكل يسر وسهولة يتيح ذلك للطلاب الاستفادة من الدروس والمواد التعليمية بشكل فعّال.

كما تسهم المنصة في تعزيز التواصل بين المعلمين والطلاب وبين أولياء الأمور والمعلمين مما يعزز التفاعل الإيجابي ويعمل على تعزيز تجربة التعلم.

توفير مجموعة متنوعة من المواد التعليمية هو جانب آخر يبرز أهمية المنصة فهي تقدم موارد تعليمية تساعد في جذب انتباه الطلاب وتحفيزهم لاكتساب المعرفة وتعزيز مهاراتهم التعليمية.