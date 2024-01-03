“مبادرة سكن لكل المصريين: فرصة لشراء شقق الاسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل 2024”

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق المصرية مؤخرًا عن فتح باب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل في مصر لعام 2024 وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة ضمن توجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف المبادرة لتوفير فرصة الحصول على وحدات سكنية بأسعار منخفضة لجميع المصريين وتعتبر مبادرة “سكن لكل المصريين” فرصة حقيقية للفئة المتوسطة من المواطنين لامتلاك منزلهم الخاص بأسعار ميسرة وبشروط سداد ميسرة تصل إلى 30 عامًا تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الحكومة المصرية لتوفير الإسكان الملائم وتحسين ظروف السكن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى

الآن يمكن لجميع المواطنين الاستفسار وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالبحث عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر رابط وخطوات مختلفة. يتم ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري:

1. يقوم الشخص المهتم بالدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان،

2. يقوم بتسجيل المعلومات الأساسية المطلوبة، وتشمل الاسم، العنوان، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، اسم الزوجة، ورقم قومي للزوجة.

3. بعد مراجعة المعلومات، يقوم العميل بالضغط على زر “تأكيد”.

4. سيتم عرض رقم الاستمارة على الشاشة، وهذا الرقم سيكون مستخدمًا كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية في المستقبل.

شروط التسجيل في

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الشروط الواجب توافرها للتسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي، وهي كالتالي: