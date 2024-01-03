يشغل موضوع كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة في دولة العراق اهتمام العديد من المواطنين، حيث تعتبر الوجبة الأخيرة من بين المبادرات الرئيسية التي تقدمها الحكومة لمساعدة الأسر المحتاجة وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الشروط الرئيسية المطلوبة للتأهل للرعاية الاجتماعية وكيفية الاستعلام عن كشوفات هذا الدعم الحكومي يعد الدعم الاجتماعي في العراق خطوة هامة نحو تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة ويثير فضول الكثيرين حول معرفة من هم المستحقين لهذا الدعم.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

يتيح لجميع المواطنين في دولة العراق الاطلاع بسهولة على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة من خلال منصة مظلات الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يمكن اتباع الخطوات الموضحة فيما يلي لتحقيق هذا الهدف:

أولاً يجب على الفرد دخول منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر الرابط المخصص والذي يتوفر هنا.

عند الوصول إلى الموقع يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة برنامج الرعاية الاجتماعية المعنية.

بعد ذلك يحدد المستفيد رقم وجبة الرعاية التي تم تسجيل المستعلم بها.

ستظهر له جميع الكشوفات المتعلقة بالوجبة التي تم اختيارها.

بإدخال رقم الهوية الوطنية للمستعلم في الخانة المخصصة له اسمه رباعي.

سيظهر النتيجة الخاصة بالمتعلم الذي قام المستخدم بإدخال بياناته.

تسهم هذه الخطوات في تيسير عملية الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وتساهم في تحقيق أكبر قدر من الشفافية والفعالية في توجيه الدعم الحكومي إلى الأسر ذات الاحتياجات.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

تحدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط التي يجب أن يتوافرها المتقدم للحصول على الدعم المادي من الرعاية الاجتماعية يمكن الاطلاع على هذه الشروط من خلال النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية من جنسية عراقية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا حيث يعتبر هذا النطاق العمري هو المؤهل للحصول على الدعم.

يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي باسمه حيث يتم تحويل المساعدات المالية عبر هذا الحساب.

لا يجوز للمتقدم أن يمتلك أي ممتلكات مسجلة تجاريًا مما يعكس حاجته الفعلية للدعم المالي.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في دولة العراق بشكل دائم حيث يعتبر ذلك مؤشرًا على استحقاقه للدعم المادي من الرعاية الاجتماعية.

تلك الشروط تضمن أن يكون المستفيد من الدعم هو فرد يستحقه وفقًا للظروف المعيشية والاحتياجات الحالية وتسهم في توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.