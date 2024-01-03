تحميل هسة pdf كشوفات نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2023 جميع محافظات العراق وزارة الداخلية

ما زال الكثير من المواطنين في العراق، يبحثون بشكل كبير عن كشوفات المشمولين في نقل النفوس الوجبات الأخيرة، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، حيث إن هذه الخدمة هي من أهم الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة للقيام بتغيير الإسم واللقب الخاص بكل مواطن، حتى أنه أصبح من السهل إمكانية استخراج الكشوفات عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحميل كشوفات نقل النفوس الوجبة الاخيرة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج كشوفات نقل النفوس الوجبة الاخيرة في العراق، وفقًا لما يلي:-

يجب أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية.

أو الذهاب إلى بوابة المواطن الحكومية.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية من الموقع.

تحديد كشوفات نقل النفوس.

كتابة كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات الخاصة بذلك.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

ليتم في النهاية استخراج جميع الكشوفات.

شروط التسجيل في نقل النفوس بالعراق 2024

جاءت أهم شروط التسجيل في خدمة نقل النفوس بالعراق، كما على النحو الأتي:-