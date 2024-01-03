حمل الان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ملفات بي دي اف عبر منصة مظلتي

تثير الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق استفسارات عديدة من قبل المواطنين حيث تعتبر هذه المبادرة من أهم المبادرات التي تسعى الحكومة العراقية من خلالها إلى مساعدة الأسر المحتاجة وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة يقدم هذا المقال نظرة عن كثب على الشروط الأساسية المطلوبة للحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تعتبر رعاية الوجبة الأخيرة في العراق خطوة هامة نحو تحسين الحياة للمواطنين ذوي الدخل المحدود ولتسهيل عملية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تقدم منصة مظلات الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إمكانية سهلة وفعالة لجميع المواطنين سنلقي نظرة على الخطوات التي يمكن اتخاذها للاستعلام بنجاح عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وهي:

أولًا، يجب على الفرد الدخول إلى منصة مظلات من هنا بمجرد الوصول إلى الموقع يتعين عليه النقر على أيقونة برنامج الرعاية الاجتماعية حيث يُمكنه ذلك من الوصول المباشر إلى الخدمة.

بعد ذلك يطلب من المستخدم تحديد رقم الوجبة التي يرغب في الاستعلام عنها سيتم عرض جميع الكشوفات المتعلقة بالوجبة المحددة بشكل واضح للمستخدم.

يتبع ذلك إدخال رقم الهوية الوطنية للمستعلم في الخانة المخصصة له وبمجرد إدخال الاسم الرباعي سيظهر للمستخدم النتيجة الخاصة بالمتعلم المدخل للتحقق من إدراجه ضمن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة يمكن لجميع المواطنين في العراق الاستعلام بسهولة عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة مما يسهم في تحسين الوصول إلى هذه الخدمة الحيوية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق شروطًا محددة يجب توافرها للمتقدمين الراغبين في الحصول على الدعم المادي من الرعاية الاجتماعية تلك الشروط تأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير الدعم اللازم للمواطنين الذين يحتاجون إليه للمساعدة في تحسين ظروفهم المعيشية فيما يلي الشروط الأساسية التي يجب أن يلتزم بها المتقدمون لضمان استحقاقهم للدعم:

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية ليكون مؤهلاً للحصول على الدعم المادي.

يجب أن يكون عمر المتقدم للدعم الاجتماعي بين 16 و55 عامًا حيث يتم اعتبار هذا النطاق العمري ملائمًا للتأهيل للحصول على الدعم.

يتوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب بنكي باسمه لتسهيل عمليات التحويل المالي وضمان وصول الدعم المادي إليه بشكل فعّال.

لا يسمح للمتقدم أن يكون لديه أي ممتلكات مسجلة تجاريًا مما يعزز مبدأ أن الدعم موجه للأفراد الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة.

يجب على المتقدم أن يكون مقيمًا في دولة العراق بشكل دائم مما يعني أنه يجب أن يكون لديه إقامة ثابتة داخل البلاد.

تلك الشروط تمثل الأسس الأساسية التي يجب على المتقدمين تحقيقها لضمان استفادتهم من الدعم المادي الذي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إطار سعي الحكومة لدعم الفئات المحتاجة في المجتمع.