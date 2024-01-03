تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية noor.moe رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب 2024

ساعات قليلة وينتهي الفصل الثاني وتعلن الوزارة رسميا عن نتائج الطلاب؛ لذلك نوضح لكم بالخطوات التفصيلي طريقة تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية من حساب الطالب أوولي الأمر، حيث يوفر خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب، إضافة إلى العديد من الخدمات في المجال التعليمي، يستفيد منها الطلاب والمعلمين والموظفين بوزارة التعليم السعودية، وأولياء الأمور أيضًا؛ لتمكينهم من متابعة الأبناء بشكل دوري من حيث نسبة الحضور والغياب ومعرفة درجات كل طالب، وتساعد أيضًا الطالب الذي يريد التسجيل في مدرسة معينة أو الانتقال من مدرسة لأخري ويكون ذلك متاح بطريقة سهلة عبر الإنترنت دون الرجوع إلى الطرق التقليدية قديمًا.

تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية

أتاحت وزارة التعليم السعودية تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط بالخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني نظام نور. تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية. كتابة رقم التحقق المرئي في الخانة المخصصة. تدوين الرقم السري الخاص بك. وأخيرًا قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

التسجيل في نظام نور

مكنت الوزارة كافة المستفيدين من التسجيل في نظام نور برقم الهوية وإنشاء حساب خاص، وجاء من بينهم ولي الأمر وقدمت له العديد من الصلاحيات؛ من حيث متابعة المستوى الدراسي للأبناء، وإتمام إجراءات النقل من مدرسة لأخرى، وطباعة الشهادات وغيرها، ولكن حددت بعض الوثائق لإتمام التسجيل منها ما يلي:

شهادة اجتياز الكشف الطبي بنجاح.

شهادة تفيد نجاح الطالب باختبار القدرات.

المستندات التي تفيد إقامة الطالب في المملكة العربية السعودية.

شهادة ميلاد إلكترونية للطالب وتكون ذات إصدار حديث.

شهادة تفيد بتلقي الطالب جميع التطعيمات قبل دخول المدرسة.

في حالة كان الطالب غير سعودي يحب تقديم شهادة تثبت الإقامة في المملكة العربية السعودي