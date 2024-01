اسعار باقات الانترنت الأرضي we الجديدة 2024 وموعد تطبيقها وزيادة تصل حتى 250 جنيه

اسعار باقات الانترنت الأرضي we الجديدة 2024، يبحث الكثير من الناس عن حقيقة زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي التابعة للشركة المصرية للاتصالات we لأن هذا الخبر جاء بصدمة كبيرة على المواطنين، كما يتساءل البعض متى يتم تطبيق الزيادة المعلن عنها، هناك ملايين المصريين مشتركين في باقات الانترنت الأرضي we من أجل التصفح على الإنترنت وتحميل التطبيقات والفيديوهات دون مواجهة صعوبات

تعتبر شركة we واحدة من أهم وأشهر شركات الاتصالات المصرية التي يثق بها المواطنين وقاموا بالإشتراك فيها منذ سنوات طويلة دون التغيير إلى أي شركة أخرى، أمر زيادة أسعار الباقات جاء بشكل مفاجئ وغير محسوب له في الفترة الراهنة في ظل زيادة الأسعار وصعوبة المعيشة، لذلك هناك ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب تلك الزيادة، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على قائمة اسعار باقات الانترنت الأرضي we الجديدة 2024.

اسعار باقات الانترنت الأرضي we الجديدة 2024

منذ أن أعلنت الشركة المصرية we عن زيادة جديدة في أسعار الباقات وهناك حالة من الغضب لأن الزيادة الجديدة والمقدرة مرتفعة للغاية تصل نحو 250 للباقات العالية الترا وهذا الأمر غير متوقع تلك الفترة، مما يتساءل المواطنين لماذا لم تعلن الشركة عن الزيادة من قبل، صرحت الشركة بشكل رسمي منذ 24 ساعة عن تطبيق زيادة على باقات الإنترنت الأرضي والتي تأتي على النحو التالي

باقة سعة 140 جيجابايت 160 بدلاً من 120 بزيادة 40 جنيه دفعة واحدة. باقة 200 جيجابايت 225 جنيه بدلا 170 جنيه. 250 جيجابايت 280 جنيه بدلا من 210 جنيه. باقة 400 جيجابايت 440 جنيها بدلا من 340 جنيه. باقة 600 جيجا 650 جنيها بدلا من 500 جنيه 1 تيرابايت يصل سعرها الجديد 2024 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.

متى يتم تطبيق الزيادة الجديدة على باقات الإنترنت الأرضي we

أكدت شركة we بعد أن أعلنت عن الأسعار الجديدة للباقات كروت الفكة وباقات المحمول أن الزيادة الجديدة من المقرر أن يتم تطبيقها بدايةً من يوم الجمعة الموافق 5 من يناير 2024، مما كشفت الشركة أن جميع الخدمات الإلكترونية التابعة we يمكن تصفحها بشكل مجاني دون أي رسوم مثل الاستعلام عن الباقات و الاستعلام عن الفاتورة وموعد تجديد الباقة وغيرها الكثير.