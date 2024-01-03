تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 2024

بين الحين والآخر يزداد البحث عن تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة في محركات البحث المختلفة؛ حيث أن هذه القناة تتمتع بشعبية كبيرة بين محبي الساحرة المستديرة كرة القدم، وذلك لأنها تقدم مختلف المباريات المحلية منها والعالمية، وهذه الشعبية التي تحظى بها القناة لم تكن وليدة اللحظة، ولكن منذ تم إطلاق القناة منذ أكثر من عشرين عاماً، فقد حصلت على حقوق البث لمختلف المسابقات الكروية في المملكة وغيرها من المسابقات والدوريات العالمية، ولذلك فقد كانت محط انتباه الكثيرين، ولهذا نحن هنا بصدد التعرف على تردد قناة السعودية الرياضية، فتابعوا معنا.

تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة

لا يهم إذا كنت مقيم في السعودية أو خارجها ستتمكن من الحصول على تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة بكل سهولة، حيث يتم بث القناة من أكثر من قمر صناعي منها القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي عرب سات، وها نحن نتعرف على الترددات الخاصة بالقناة على نايل سات هو:

١٢٢٨٤.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

فيما يكون تردد قناة السعودية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات فهو:

١٢١٤٩.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

حقوق البث للقناة السعودية الرياضية

تمتلك القناة حقوق البث للعديد من المسابقات والدوريات وخاصة الخاصة بالدوري السعودي، حيث تبث القناة الدوري السعودي للمحترفين، كأس السوبر السعودي وأيضاً كأس خادم الحرمين الشريفين، وليس ذلك فحسب بل تقوم أيضاً ببث مسابقات الألعاب الإلكترونية وسباقات الخيل، وبث كأس العرب للأندية، وأذاعت مباريات كأس السوبر الإسباني والإيطالي، وكأس ملك إسبانيا.

ضبط قناة السعودية الرياضية على التلفاز

يمكن بكل سهولة ضبط تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة على التلفاز؛ من خلال الضغط على زر القائمة والضغط على خيار قائمة الترددات، وبعدها الضغط على زر إضافة، وستظهر شاشة يمكن من خلالها إدخال التردد وباقي البيانات ثم الضغط على بحث، وبعد ذلك الضغط على زر إضافة ثم الضغط على تأكيد، وفي النهاية سيتم إضافة القناة على التلفاز وبذلك تتمكن من متابعة المباريات المذاعة.