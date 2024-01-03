رابط التسجيل الإعانة المالية لبرنامج السكن الريفي FNPOS الجزائر

في إطار سعي الحكومة الجزائرية إلى توفير السكن للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين ظروف معيشتهم، أعلن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS) عن الشروع في تلقي طلبات الاستفادة من الإعانة المالية لبرنامج السكن الريفي ابتداء من الثلاثاء 3 يناير 2024 وتهدف هذه الإعانة إلى المساهمة في تمويل بناء السكنات الريفية، وذلك من خلال منح المستفيدين مبلغًا ماليًا قدره 50 مليون دينار جزائري.

رابط التسجيل في منحة إعانة السكن الريفي

يتاح الآن التسجيل في برنامج دعم السكن الريفي لعام 2024 في الجزائر، وهو من بين الأمور التي تهم العديد من المواطنين. أعلن الرئيس تبون عن هذه المبادرة التي تهدف إلى توفير مسكن لكل مواطن مستحق. فيما يلي سنلقي نظرة على كيفية التسجيل في برنامج دعم السكن الريفي في الجزائر لعام 2024 تتضمن الخطوات التالية:

قم اولا بزيارة الرابط التالي للصندوق الوطني الخدمات الاجتماعية

2. قم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

3. تأكد من رفع جميع المستندات المطلوبة واكتمال البيانات في الحقول المخصصة قبل إرسال طلب الحصول على الدعم.

قيمة الدعم المالي لبرنامج دعم السكن الريفي في الجزائر لعام 2024 تقدر بحوالي 500 ألف دينار جزائري لكل مستفيد من البرنامج.

شروط التسجيل في منحة برنامج السكن الجزائر

تشمل الشروط الواجب توافرها للاستفادة من هذه الإعانة ما يلي:

يشترط أن يكون المستفيد جزائري الجنسية، وذلك لضمان حصول المواطنين الجزائريين على حقهم في تملك مسكن.

يشترط أن يكون المستفيد متزوجًا ولديه طفلان على الأقل، وذلك لتشجيع الشباب على الزواج وتكوين أسر، ولتمكينهم من الحصول على مسكن ملائم.

يشترط أن يكون المستفيد من ذوي الدخل المحدود، وذلك لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من هذه الإعانة.

يشترط أن يكون المستفيد قد حصل على أرضية لبناء السكن الريفي من قبل السلطات المحلية، وذلك لضمان توفر الأرضية اللازمة لبناء السكن.

وتأتي هذه الإعانة في إطار سعي الحكومة الجزائرية إلى توفير السكن للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين ظروف معيشتهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.