في 6 خطوات.. طريقة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة 1445

نوضح لكم طريقة تنفيذ أحد خدمات منصة أبشر الإلكترونية؛ وهي نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة التي دشنها الأمن العام في وقت سابق من العام الماضي، وأعلن عن إتاحتها أمام أفراد الأسرة الواحدة، واشترط أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى في سبيل تنفيذ الخدمة بنجاح، وبناءً على ذلك تقدم منصة أبشر إمكانية فعل ذلك إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الدوائر الحكومية، وتقديم الأوراق والأختام، كما كان عليه النظام السابق.

طريقة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة

وضح الأمن العام أنه من الممكن نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة أون لاين عن طريق أبشر، على النحو التالي:

تسجيل دخول أبشر. اختيار أبشر أفراد ثم كتابة البيانات المطلوبة لذلك. تسجيل الدخول ثم فتح باقة الخدمات الإلكترونية من نفاذة خدماتي. تحديد خدمات الأمن العام. ثم اختيار خدمة نقل المركبة. تدوين بيانات الشخص المراد نقل الملكية له، ثم الضغط على زر إرسال.

شروط نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة

اشترطت الجهات المعنية في سبيل إتمام إجراءات نقل ملكية المركبة أن تكون صلة القرابة بين الملك الأصلي والمالك الجديد من الدرجة الأولى، وفيما يخص الرسوم، فإنها خدمة مجانية تقدمها منصة أبشر للمسجلين بها، ولكن في حالة مبايعة المركبات، فيجب توفر الشروط التالية: