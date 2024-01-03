عاجل”.. الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء لمدة تصل إلى ساعتين

يعتبر موضوع انقطاع الكهرباء في مصر من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة خاصةً في ظل تراجع درجات الحرارة مع بداية فصل الشتاء والتأثير على استهلاك الكهرباء، ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لمعالجة هذه الأزمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قررت الحكومة تغيير مواعيد قطع الكهرباء، لذا سوف نتعرف على المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء.

اجتماع رئيس الوزراء وخطة تخفيف الأحمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل خطة الحكومة لتقليل الضغط على الشبكات الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء

استجابةً لمطالب النواب والمواطنين قامت الحكومة بتعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وسيتم قطع الكهرباء نهاراً لمدة تصل إلى ساعتين بدءاً من غداً وتعتبر هذه الخطوة استجابة لبدء فترة امتحانات منتصف العام لطلاب المدارس والجامعات.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت إجراءات لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال حيث سيكون انقطاع الكهرباء خلال ساعات النهار فقط وسيتم الإعلان عن جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة مع مراعاة انتهاء فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

استمرار تخفيف الأحمال حتى مارس

أكد مسؤولون في وزارة الكهرباء أن جهود تخفيف الأحمال ستستمر حتى شهر مارس المقبل ويتوقع أن يتراوح تقليل الأحمال اليومي بين 600 إلى 800 ميجا وات مع توزيع هذه القدرات على جميع محافظات الجمهورية.

تكلفة إنتاج الكهرباء ودعم الدولة

ركز رئيس الوزراء على تكلفة إنتاج الوحدة الكهربائية والدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين حيث يظل الدعم كبيراً على الرغم من التحديات، ويشير إلى أهمية مرونة الحكومة في معالجة المشكلات الطارئة التي تواجه المواطنين.

وتوضح تصريحات رئيس الحكومة أن هناك تحديات مناخية واقتصادية تؤثر على استهلاك الكهرباء وبالرغم من ذلك تعمل الحكومة جاهدةً على حل تلك المشكلات وتحقيق استدامة في توفير الوقود وتحسين البنية التحتية للكهرباء.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن تخفيف الأحمال لمدة ساعة يوميا يمكن أن يوفر مبلغ يصل إلى 300 مليون دولار شهرياً ورغم إمكانية حل مشكلة انقطاع الكهرباء يتعذر تحمل الدولة لأعباء إضافية وهو الأمر الذي نقله وزير البترول.