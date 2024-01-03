المصرية للاتصالات” تعلن أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي الجديدة 2024 بعد إضافة الضريبة

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن تغيير في أسعار باقات الإنترنت الأرضي ابتداءً من 5 يناير حيث ستتم إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% إلى تلك الأسعار، وتأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام بالقوانين والتشريعات الضريبية المحلية، لذا في ذلك المقال سوف نوضح لكم أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد إضافة الضريبة وموعد تطبيق الزيادة.

نص رسالة المصرية للاتصالات

في رسالتها إلى العملاء قامت الشركة بتسليط الضوء على التحسينات التي ستطرأ على الخدمة حيث سيتم توفير فترة تصفح مجانية للمواقع التعليمية والخدمات الحكومية بهدف دعم التعليم وتيسير الوصول إلى المعلومات الحكومية بشكل أكبر، وجاء نص رسالة المصرية للاتصالات كالتالي، «عميلنا العزيز ، يرجي العلم بأنه ابتداءأّ من 5 يناير سيتم تعديل أسعار الإنترنت الأرضي مع إتاحة التصفح المجاني للمواقع التعليمية والخدمات الحكومية».

أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد إضافة الضريبة

أوضحت رسالة المصرية للاتصالات تحديثات أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بناءً على إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وذلك اعتبارا من 5 يناير الجاري، فيما يلي أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة:

سعر وتفاصيل باقة سوبر:

140 جيجابايت: 182.40 جنيهًا شهريًا.

200 جيجابايت: 256.5 جنيهًا شهريًا.

250 جيجابايت: 319 جنيهًا شهريًا.

400 جيجابايت: 501.60 جنيهًا شهريًا.

600 جيجابايت: 741 جنيهًا شهريًا.

1 تيرابايت: 1197 جنيهًا شهريًا.

سعر وتفاصيل باقة ميجا:

250 جيجابايت: 467.40 جنيهًا شهريًا.

600 جيجابايت: 912 جنيهًا شهريًا.

1 تيرابايت: 1368 جنيهًا شهريًا.

سعر باقة الترا: